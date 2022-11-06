Бывшие российские депутаты-оппоненты путинского режима собрались под Варшавой. Они объявили съезд «органом законодательной власти России»

С 4 по 7 ноября в предместье Варшавы Яблонне проходит совещание бывших российских депутатов разных уровней, оппозиционно настроенных к путинскому режиму. Они приняли декларацию, объявившую «съезд народных депутатов» постоянным «органом законодательной власти России», задача которого — сформировать институты переходного периода. Часть российской оппозиции критикует это мероприятие.

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Встреча бывших российских депутатов проходит в предместье Варшавы — Яблонне, где в 1989 году шли переговоры между властями тогдашней ПНР и профсоюзом «Солидарность». Эти переговоры, вошедшие в историю как «Круглый стол», привели к масштабным переменам в Польше и ее переходу к демократии.

Всего в «I cъезде народных депутатов» участвует, как заявлялось в его первый день, 51 бывший российский депутат, 26 из которых принимают участие в собрании онлайн. Также заявлялось, что присутствуют 80 гостей с правом совещательного голоса из 32 регионов России и 9 зарубежных стран. Председателем съезда избран бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. Среди участников также экс-депутаты Госдумы Илья Пономарев, Марк Фейгин, Аркадий Янковский. Имена некоторых участников собрания пришлось держать в тайне, так как они находятся в России.

«В условиях всестороннего кризиса, охватившего российское общество и государство (…) объявляем Съезд народных депутатов постоянно действующим органом народного представительства и законодательной власти России, задачей которого является подготовка законодательных основ и, впоследствии, формирование временных институтов исполнительной и судебной власти переходного периода», — говорится в «Основополагающей декларации» съезда, принятой 5 ноября.

На ее обсуждение ушел практически целый день. В декларации провозглашается необходимость полной деоккупации Крыма и других украинских территорий, недопустимость поддержки непризнанных псевдогосударственных образований на постсоветском пространстве, иначе, чем через легитимные решения ООН, утверждаются границы России по состоянию на 19 февраля 2014 года, то есть до аннексии Крыма. Также говорится о необходимости справедливой компенсации украинскому народу и государству, формы и размеры которой будут определены соответствующими соглашениями.

В декларации закреплена приверженность свободе слова и республиканской форме правления, любые решения Владимира Путина, его правительства и подчиненных ему структур признаются незаконными.

Длительная дискуссия возникла вокруг права регионов на самоопределение. В принятой декларации в итоге закреплено право «народов» на самоопределение в том виде, в каком оно определяется уставом ООН и соответствующей декларацией Генассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. «Будущее российское государство должно быть создано на основе свободного выбора населяющих её народов, а форма государственного устройства должна быть определена их полномочными и легитимными представителями, избранными на прямых, всеобщих и свободных выборах», — говорится в декларации.

В ходе второго дня делегаты обсудили «Акт о национальном сопротивлении», три обращения — к народам, оппозиции и международным правительствам, перечень первоочередных законодательных актов, которые предстоит разработать, а также конституционные принципы постпутинской России, сообщает портал «Утро февраля».

Отмечается, что в ходе обсуждения «Акта о сопротивлении» между участниками съезда разгорелась дискуссия относительно методов борьбы с путинским режимом. Одни настаивали на силовом сопротивлении, другие — исключительно на мирных протестных акциях.

Среди первоочередных документов, которые следует разработать, делегаты обозначили в частности «Революционный акт» и «Акт о люстрации», а также «Акт о пересмотре результатов приватизации».

Выложенный на сайте съезда проект закона о люстрации предполагает люстрацию всех депутатов Госдумы последних двух созывов, всех членов Совета Федерации на 1 марта 2014 года и далее, всех членов правительства РФ, сотрудников администрации президента РФ, членов Совбеза, всех военнослужащих, сотрудников ФСБ за исключением пограничников, сотрудников МВД, за исключением сотрудников миграционных отделов, выдающих паспорта, сотрудников СК, прокуратуры, минобороны, ЧВК «Вагнера» и иных ЧВК, воевавших против Украины, сотрудников ряда госканалов. Экс-депутат Нина Беляева заявила, что проект «Акта о люстрации» был изменен без согласия разработчиков.

«Революционная альтернатива»

Часть российской оппозиции упрекает собравшихся под Варшавой в нелегитимности и попытках Ильи Пономарева и его сторонников объявить себя представителями всех россиян. Других насторожил радикализм некоторых делегатов, заявивших о безальтернативности силового пути свержения путинской власти. Тем не менее представители съезда в Яблонне говорят о необходимости альтернативы путинскому режиму.

«Классики нас учили про признаки революционной ситуации: это когда верхи не могут, низы не хотят. Обычно на этом все ставят точку, а дальше забывают, что нужна революционная альтернатива. Это третий признак революционной ситуации. У нас „верхи не могут, низы не хотят“ в той или иной мере есть, по крайне мере в эту сторону все явно двигается. Чем больше военных поражений будет на фронте, тем больше будет очевидно, что верхи не могут. А чем больше будет разнообразных „могилизаций“, тем больше будет, что низы не хотят. А этой самой альтернативы на горизонте не наблюдается», — объяснял смысл и необходимость такого съезда Илья Пономарев, проживающий в эмиграции с 2014 года, в интервью Марку Фейгину. В качестве уже существующего примера такой альтернативы он назвал белорусское правительство в изгнании во главе с национальным лидером Беларуси Светланой Тихановской.

Один из участников встречи в Яблонне Александр Осовцов, который в начале 1990-х был депутатом Моссовета, а затем избрался в Госдуму первого созыва, в комментарии «Голосу Америки» назвал польский съезд попыткой создания сколько-нибудь легитимной альтернативы абсолютно нелегитимной путинской власти. Создание органов власти переходного периода Осовцов считает «перспективной идеей», учточняя, что для этого нужно, во-первых, постулировать эту идею, а, во-вторых, придать ей содержательное и организационное оформление.

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