В последние дни поступили сообщения о больших потерях среди мобилизованных и кадровых военных РФ в Донбассе

В последние дни появились сообщения о большом числе жертв среди российских военных в двух местах активных боевых действий в Донбассе. Речь идет о морских пехотинцах с Дальнего Востока и мобилизованных из Воронежской области. Власти РФ вынужденно реагируют на эти заявления, впрочем, информацию о больших потерях не подтверждают.

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Морпехи с Дальнего Востока

В пророссийских телеграм-каналах, поддерживающих войну против Украины, накануне распространилось обращение к губернатору Приморья Олегу Кожемяко от лица морпехов 115-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота, которых отправили воевать в Донбасс.

Это обращение с кюпурами опубликовал в своем канале в том числе пропагандист-«военкор» ВГТРК Александр Сладков. В одном из пророссийских телеграм-каналов Grey Zone, который считают связанным с ЧВК «Вагнера», текст письма опубликован полностью. Подлинность обращения независимо не подтверждена.

В письме говорится, что одна только 155-я бригада морпехов с Камчатки за четыре дня потеряла около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, а также половину техники в ходе «непонятного наступления» на село Павловка в Донецкой области. Авторы обращения обвиняют военачальников в бездарностии и планировании боевых действий ради получения наград. В тексте называются фамилии двух генералов, которых авторы обвиняют в особенно больших потерях среди солдат, — «генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов». Морпехи просят губернатора Олега Кожемяко обратиться «к верховному», чтобы для разбирательств прислали независимую комиссию, не связанную с министерством обороны.

Глава Приморья Олег Кожемяко отреагировал на сообщения о больших потерях среди камчатских морских пехотинцев в Украине и попросил «компетентные органы» и военную прокуратуру проверить информацию, говорится в телеграм-канале правительства Приморского края. При этом Кожемяко не исключил, что это обращение — «вброс украинских спецслужб».

Чуть позже он опубликовал видео, записанное на дальневосточном полигоне. «Связались с командирами. Да, потери есть, идут тяжелые бои. Но они далеко не такие, как пишут в этом обращении», — заявил Кожемяко.

В понедельник, 7 ноября, минобороны РФ опровергло сообщения о больших потерях среди дальневосточных морпехов. Ведомство заявило, что 155-я бригада более 10 суток ведет наступательные действия, а «потери морпехов за данный период не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй». Об этом сообщило государственное агентство «РИА Новости».

Журналист Дмитрий Колезев заостряет внимание на том факте, что полностью письмо от имени 155-й бригады было опубликовано в канале, который связывают с ЧВК «Вагнера». Евгений Пригожин «сейчас активно критикует Минобороны, поэтому ему должно быть выгодно предавать огласке любые ошибки, злоупотребления и преступления военных (что, конечно, не означает, что этих ошибок и преступлений не было на самом деле)», отмечает журналист.

В конце марта этого года президент РФ Владимир Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты почетное наименование «гвардейская» с формулировкой: «за героизм и отвагу (…) в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Мобилизованные из Воронежской области

Это не первое сообщение о больших потерях за короткое время среди призванных в рамках мобилизации российских военнослужащих, появившееся за последние дни. 5 ноября независимое издание «Верстка» сообщило, что под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области под обстрел попал батальон мобилизованных из Воронежской области, в результате чего могли погибнуть сотни человек. Один из выживших Алексей Агафонов сообщил изданию, что число погибших может превышать 500 человек.

По его словам, мобилизованным обещали, что их привезут в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они вступят в «территориальную оборону», но вместо этого в ночь на 2 ноября весь батальон привезли на линию фронта, приказали окапываться и удерживать оборону. Когда начался обстрел, «офицеры сразу сбежали», — говорит он.

«Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел. Артиллерия, „Грады“, минометы, коптеры — нас просто расстреливали», — цитирует «Верстка» своего собеседника.

По словам выжившего, в район Сватово свозят мобилизованных со всей страны, чтобы закрывать бреши в обороне. Он рассказал, что до этого на том же месте в Луганской области разбили как минимум еще один батальон из мобилизованных.

Кроме него источниками издания стали две родственницы мобилизованных, которые, как утверждается, попали под обстрел в Луганской области. Позже «Верстка» процитировала другого мобилизованного из Воронежской области Николая Воронина, которых подтвердил слова Агафонова об уничтожении почти целого батальона. Отмечается, что в распоряжении редакции есть фотография военного билета Воронина.

В субботу родственники нескольких мобилизованных устроили сход у здания воронежской прокуратуры, требуя рассказать правду о судьбе их близких, отправленных в Луганскую область. Они также записали видеообращение к губернатору и «вышестоящим инстанциям» с просьбой о помощи мобилизованным.

В воскресенье губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с родственниками мобилизованных, записавших видеообращение. Телеграм-канал «Вести Воронеж» цитирует губернатора: «Обсудили формат взаимодействия. Диалог продолжится, вопрос держу на личном контроле». Информацию о больших потерях среди мобилизованных Гусев не комметировал. Как сообщает «Верстка» со ссылкой на встречавшихся с губернаторам женщин, власти пообещали, что их родственников выведут из зоны боевых действий «в течение трех суток» и всех отправят в госпиталь.

Каковы общие человеческие потери российских войск в Украине?

Издание «Медиазона» вместе с «Би-би-си» и командой волонтеров ведет поименный список погибших на войне с Украиной российских солдат и офицеров. Речь идет только о случаях, когда о гибели военного сообщали публично. Пока известны имена 8 294 убитых на российско-украинской войне российских военных. Эта цифра не отражает реальный уровень потерь.

Украинский генштаб заявляет, что к 7 ноября в Украине были «ликвидированы» 76 460 российских комбатантов. Судя по сводкам генштаба ВСУ, человеческие потери в российских войсках особенно высоки в последние дни.

Украинские военные не комментировали сообщения о предполагаемых больших потерях мобилизованных в Луганской области и морпехов с Дальнего Востока в Донецкой области.

На днях президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наиболее жестокие боевые действия сосредоточены в Донбассе, в районах Бахмута и Соледара. По его словам, только в Донецкой области «российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, пожалуй, не тратила в двух Чеченских войнах вместе взятых».

За восемь с половиной месяцев войны в России министерство обороны РФ трижды сообщало о потерях среди российских солдат. В последний раз это случилось 21 сентября, после объявления Путиным мобилизации. Тогда министр обороны Сергей Шойгу заявил, что потери российской армии составляют 5 937 человек убитыми. Однако в списке «Медиазоны» и «Би-би-си», по открытым источникам, на тот момент было уже больше имен погибших.

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