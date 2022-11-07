Илью Яшина оставили в СИЗО до 26 ноября

В Москве Басманный суд продлил арест оппозиционеру Илье Яшину по делу о «фейках» про армию до 26 ноября. Заседание суда в этот понедельник, 7 ноября, снова состоялось в закрытом режиме.

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Следствие по делу уже завершено. До конца месяца по нему должно состояться первое судебное заседание.

Следствие обосновывало необходимость ареста тем, что у Яшина есть связи за границей, недвижимость в Болгарии и желание совершать новые преступления. Обвиняемый передразнивал прокурора жестами и возражал, что следствие за четыре месяца допросило понятых, одного эксперта и загуглило фамилию Яшина, а больше ничего не сделало. Защита предлагала избрать альтернативные меры пресечения: домашний арест, запрет определённых действий или залог в 5 миллионов рублей. Все эти просьбы были отклонены судом,

— передает корреспондент издания Sota из зала суда.

На сегодняшнем заседании суда Илья Яшин выступил с новой антивоенной речью, которая была опубликована в телеграм-канале политика.

У здания Басманного суда, где проходило заседание по вопросу о продлении содержания под стражей Ильи Яшина, были задержаны два человека.

Девушка встала у входа в здание суда с плакатом «Яшин против войны. Освободите Яшина», за что была немедленно уведена сотрудниками полиции, сообщает Sota. Позднее полицейские увели молодого человека, развернувшего плакат «Илья, мы вместе! Мы победим! Свободу политзаключенным».

Политика отправили в СИЗО 13 июля. По требованию следователя, заседание тогда тоже закрыли для публики и журналистов.

Дело против Ильи Яшина по статье 207.3 УК возбудили 12 июля, когда у политика истекал срок административного ареста (15 суток по обвинению в «неповиновении полиции»). Эта статья карает за распространение сведений об армии РФ, которые власти назовут «заведомо ложными».

Поводом для уголовного дела стал апрельский стрим политика в Youtube, посвященный массовым убийствам мирных жителей в украинской Буче во время оккупации города силами РФ. Яшин разбирал аргументы российской пропаганды, утверждавшей, что военные из России не убивали мирных жителей, а документальные свидетельства расправы — постановка и провокация.

Политику грозит до десяти лет заключения.

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