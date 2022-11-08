Евгений Пригожин формально признал вмешательство в американские выборы

Близкий Кремлю бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин формально признал вмешательство в выборы США и заявил, такое вмешательство продолжится и далее.

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«Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень», — процитировала Евгения Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд» 7 ноября, накануне промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

Таким образом одиозный бизнесмен, входящий в окружение Владимира Путина и находящийся под международными санкциями, ответил на вопрос относительно сообщений о вмешательстве со стороны России в выборы в Конгресс США, связываемые с именем Евгения Пригожина. Одновременно Пригожин отметил, что в его ответе допущена «определенная двусмысленность».

В Белом доме заявили, что комментарии Пригожина не открыли американским властям «ничего нового или удивительного». «Широко известен тот факт, что… организации, связанные с Евгением Пригожиным, пытались повлиять на выборы по всему миру, в том числе и в США. Соединенные Штаты работают над разоблачением и противодействием пагубному влиянию России по мере того, как мы его обнаруживаем», — заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер (цитата по «Голосу Америки»).

Карин Жан-Пьер добавила, что в администрации знают, что Россия стремится «продвигать нарративы, направленные на подрыв демократии и сеяние… разногласий». По ее словам, администрация Джо Байдена успешно борется с этими злонамеренными попытками по распространению дезинформации.

Власти США неоднократно обвиняли Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США 2016 года, по итогам которых президентом был избран Дональд Трамп. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера выявило попытки представителей РФ вмешаться в предвыборную гонку, но не нашло следов сговора предвыборного штаба Трампа с российскими властями.

В Кремле неоднократно отрицали обвинения в попытках вмешательства РФ в американские выборы, называя такие обвинения беспочвенными.

В июле Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о лицах, занимающихся вмешательством в американские выборах из-за рубежа. В заявлении говорилось, что власти США ищут информацию о т.н. «фабрике троллей» («Агентстве интернет-исследований»), Евгении Пригожине и связанных с ним организациях и аффилированных с ним лицах.

В конце сентября этого года Пригожин признал, что в 2014 году основал ЧВК «Вагнер», которая участвовала в боевых действиях в Украине, на Ближнем Востоке, на африканском континенте.

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