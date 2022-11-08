Французский эксперт объясняет, почему Россия не смогла реализовать свое преимущество в количестве оружия

Интервью

Почему Россия не смогла реализовать свое преимущество в количестве вооружений перед Украиной? Способна ли российская промышленность компенсировать военные расходы? Изменят ли ситуацию на фронте предполагаемые поставки из Ирана и Северной Кореи? Эти вопросы мы задали специалисту по вооружениям, исследователю французского Института международных отношений (Ifri) Лео Периа-Пенье (Léo Péria-Peigné).

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Ксения Гулиа: Почему Россия не смогла реализовать свое преимущество в количестве оружия в начале войны и, имея такой запас вооружений, добиться изначально поставленных политических целей? Почему количество не преобразовалось в качество на поле боя?

Лео Периа-Пенье: Оружие как таковое — бесполезно, если его некому применять. Россияне напали на страну, превышающую по площади Францию, с менее 200 тысячами солдат. Это очень мало. По больше части это случилось так, потому что [в Москве] были уверены, что это будет легкой прогулкой, и Украина падет за три дня. У них было много оружия, но поскольку у них было мало людей, они в полной мере не смогли реализовать это преимущество. Это первое.

Далее: когда использовались мушкеты XVII века, внутрь клали пулю, немного пороха и нажимали на курок, и при этом нужно было как-нибудь примерно прицелиться, все было просто. Мушкет можно было дать в руки кому угодно.

«Частичная» мобилизация в России поставила необученных людей или людей, обучавшихся очень давно, перед задачей применять более сложное оружие: танки, пушки для стрельбы с закрытых позиций, радиолокационные станции, РСЗО. Такое оружие может быть эффективно, если людей тренировали им пользоваться. И если их тренировали им пользоваться коллективно, работать скоординировано — вот что важно.

Отправка мобилизованных на войну. Город Волжский Волгоградской области. 28 сентября 2022. REUTERS - STRINGER

Мы видели, что базовая проблема россиян — это плохая межвойсковая координация. Они не воюют все вместе. Разные виды вооружений должны взаимодействовать, чтобы покрывать уязвимости других систем. Танк сам по себе в теории — мощная система, но это и «слепая» система. Угол обозрения пилота танка очень ограничен, видение с башни танка тоже ограничено. Им нужна пехота с двух сторон, которая бы им говорила: «осторожно, опасность слева, опасность справа». Пехоте в свою очередь нужен эскорт из бронемашин. И все должно покрываться артиллерией.

У россиян же танки двигаются отдельно от пехоты, координация между точками продвижения и артиллерией низкая. Поддержка с воздуха тоже очень ограничена, потому что мало управляемых авиационных бомб, мало пилотов, а украинская противовоздушная оборона остается активной.

Если говорить о российских вооружениях в контексте нынешней войны, где самое слабое место России?

В российской военной доктрине, опирающейся на советскую доктрину, очень важное место отводится артиллерии. В российской армии до сих пор намного больше артиллерийских установок, чем во многих других армиях.

В начале лета в высшей степени интенсивно использовалась артиллерия — особенно в битве за Северодонецк и Лисичанск. Количество залпов в день тогда было ошеломляющим. Говорили, что было до 30 тысяч залпов в день и даже больше, некоторые называют цифру в 50 тысяч. Это предполагает наличие огромных запасов, а также масштабной и функционирующей логистики.

Здесь украинцы проявили [военную] смекалку. Как только у них появились ракетные системы HIMARS, имеющие высокую точность и нужную дальность действия, они смогли наносить удары по российским складам боеприпасов, которые были огромными, учитывая масштаб потребления. В июле—августе это привело к колоссальным взрывам [на российских складах в Украине]. В результате мы видели, как понемногу замедлялся ритм российских обстрелов, просто потому что снаряды не доходили или доходили намного реже до артиллерийских установок.

Реактивная система залпового огня HIMARS AP - Aaron Favila

Другой аспект: россияне потеряли огромное количество грузовиков, которые необходимы для замены поездов. Нужно учитывать, что поезда — базовый инструмент логистики россиян. Поскольку они потеряли много грузовиков, а одновременно их склады подвергались атакам, у россиян возникли проблемы с тем, чтобы разнести боеприпасы по разным местам, чтобы сделать их менее уязвимыми. Мы видели, например, во время украинских наступлений в сентябре, что россияне накопили много [вооружений и боеприпасов] на линии фронта. Украинцы, переводя под свой контроль различные зоны, захватили огромное количество боеприпасов, и не только для артиллерии — практически для всего — которых потом, я думаю, не хватало россиянам.

Сегодня главная проблема [российской армии] в том, что они не умеют [воевать] без артиллерии, но у них меньше артиллерии, чем раньше. Они вывезли запас снарядов из Беларуси, купили боеприпасы у Северной Кореи. Но это не какие-то бесконечные количества. И это — помимо проблем с обучением артиллеристов, проблем с износом пушек.

Оружие и снаряды каких эпох Россия сейчас использует против Украины? Это в первую очередь советские вооружения?

В начале войны это были в основном модернизированные советские вооружения, особенно танки. Было много танков Т-72, модернизированных в 2016-м, Т-80, модернизированных в 2010-х годах и последние Т-90, которые, в общем и целом, являются продвинутой версией Т-72.

Среди нынешних российских потерь, которые могут быть визуально констатированы, такие танки встречают все реже. Сейчас мы констатируем все более и более старые, все менее и менее модернизированные танки. Сегодня мы видим модели танков, которых не было на момент объявления войны, в частности Т-62. Их много видели в районе Херсона. Это танки, разработанные в 1950-х.

Танк Т-62 в казанском парке Победы фото - википедия

Советские системы вооружений присутствовали [на поле боя с российской стороны] всегда: разные БМП, БТР, «Грады» — все это советские системы, в большей или меньшей степени модернизированные. Их все меньше и меньше, потому что местная промышленность не может их массово производить.

Российской промышленности раньше сказали: мы прекратим производить по-советски в очень больших количествах не очень эффективные средства, мы попытаемся производить в меньших количествах, но более эффективные вещи. Хотя российская индустрия не умеет этого делать, во всяком случае — не везде. В результате такой российской техники, как, например, танки Т-14 и бронемашины Т-15 «Армата», [на войне с Украиной] мы не видели. Их разрабатывали в 2010-х, они должны были поступить на службу в 2020 году. Но машин Т-14 у россиян, думаю, намного меньше сотни. Это сложные системы для того, что может производить российская индустрия и слишком сложные для того, что в России могут обслуживать. Российская доктрина технического обслуживания и поддержания в рабочем состоянии крайне ограничена.

Украина тоже использует советские системы вооружений, но у нее все больше и больше оружия западного образца. Оружие cтран НАТО может быть элементом, меняющим «правила игры» в этой войне?

Да, и эти вооружения уже это сделали. Хотя бы потому, что без западных поставок Украина не обязательно бы выстояла. Тут сложно сказать, но думаю, они бы не выстояли до июня. Но это скорее о том, что Украине надо было что-то поставить, не обязательно именно западное. Украине просто нужны было вооружения, будь то западные, советские, китайские — не важно.

Но некоторые из поставляемых вооружений действительно позволили Украине получить огромное преимущество в технологиях, в качестве. Я говорю, например, о противорадарных ракетах AGM-88 HARM, которые американцы адаптировали под запуск с советских самолетов. Сейчас в Польше адаптируют крылатые ракеты Storm Shadow / SCALP под советские транспортные средства. Это дает украинцам более точные, более надежные вооружения.

Россияне в свою очередь обратились к иранцам, которые предоставили им средства, которых у РФ не было. Но я думаю, иранские дроны не окажут реального влияния на ситуацию на фронте. Их в основном не используют, собственно, на фронте. Их запускают для ударов по гражданским. А в такой войне удары по гражданским ситуацию не меняют, они бесполезны. Но в последнее время мы видим, что российские беспилотники «Ланцет» наносят значительный ущерб, поскольку их используют для ударов по тылам. Надо смотреть, как это будет развиваться.

Что известно о российских производственных мощностях и способностях компенсировать потери в оружии? Мы видим, что сейчас Россия обращается к Ирану, возможно, к Северной Корее за некоторыми вещами. Но сама Россия может произвести нужные вооружения, находятся под беспрецедентными международными санкциями?

Тут, как обычно, все зависит от видов оружия. Со времен войны в Грузии 2008, как представляется, Россия смогла национализировать производство боевых самолетов. Она может компенсировать потери. Но проблема российской авиации в том, что ей не хватает пилотов, и с этим очень сложно.

Что касается танков и бронемашин, Россия более или менее может делать старые модели, но это не самые качественные танки, а новые модели даже до войны она производить не могла достаточно быстро и не по слишком дорогой цене. В конце концов чем дороже стоит танк, тем менее вы хотите его потерять, тем менее вам хочется его задействовать на фронте.

Если говорить о боеприпасах, я думаю, что у России их производить получается, но потребность в снарядах такова, что никакая страна не смогла бы произвести их в достаточном количестве. С ракетами все еще хуже. Как выяснилось, Россия использует для ракет много западных деталей, особенно электронику, к которой у нее больше нет доступа, и поэтому производить их очень тяжело. В России их продолжают производить, но медленнее, чем раньше. Поэтому здесь ей очень пригодились иранские дроны, которые компенсируют недостаток ракет. Особенно маленькие «Шахеды», которые в целом — скорее ракеты, чем дроны. Они летят на расстояние свыше двух тысяч километров, это ближе к ракете.

Обломки, как сообщают в Украине, иранского дрона «Шахед» недалеко от Купянска, 13 сентября 2022 г. AP

Но проблема в том, что этого не хватит. Старые системы больше не производятся, новые системы производятся слишком долго. Россия достает из запасов старые советские вооружения — все более и более старые. Сейчас они используют пушки времен Второй мировой войны. Калибр тот же самый — 152 мм. Они могут стрелять базовыми снарядами, но не могут стрелять современными. Это своего рода возвращение в прошлое, демодернизация, которая ведет к глобальной потере эффективности.

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