Князь Потемкин — староновый русский святой

Слова с Гасаном Гусейновым

Ради чего Владимир Путин напал на Украину? После того, как российские мародеры вывезли из Херсона гроб с прахом Григория Потемкина, вроде бы истертый исторический фразеологизм «потемкинские деревни» подсказал колумнисту RFI профессору филологии Гасану Гусейнову неожиданный ответ на этот сакраментальный вопрос.

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Фамилии «Потемкин» повезло: она вошла во все языки мира двумя в некотором роде противоположными значениями. Первое восходит непосредственно к самому знаменитому из всех Потемкиных — князю Григорию Александровичу, фавориту и даже морганатическому супругу Екатерины Великой, военачальнику и государственному деятелю, который, как некоторые считают, обеспечил Российской империи победу в войне с империей Османской.

Почему же к имени светлейшего князя восходит самое обидное для патриотического слуха словосочетание «потемкинские деревни» со значением — надувательство, произведенное с пропагандистскими целями и в видах материальной выгоды для надувателя? Потому, говорят одни, что именно князь Потемкин, перестав быть к этому времени любовником императрицы, из кожи вон вылез, чтобы поразить Екатерину картиной процветания недавно созданной Новороссии — причерноморских территорий, отнятых у Турции. Потемкин и в самом деле заложил новые села и города, храмы и верфи, но еще больше денег и усилий вложил во всякого рода, как теперь говорят, фейки. Самый выразительный из них — даже не разукрашенные муляжи зданий и грандиозные фейерверки, а сотня псевдоамазонок, снаряженная из жен и дочерей балаклавских греков-офицеров.

История Амазонской роты хорошо документирована, сохранились даже воспоминания главной, так сказать, Пентесилеи — Елены Ивановны Сарандовой-Шидянской:

Амазонская рота была составлена по ордеру Светлейшего князя Потемкина-Таврического, последовавшего на имя командира Балаклавского полка, премьер-майора Чапони и состояла из благородных жен и дочерей Балаклавских греков, в числе 100 особ, в марте—апреле месяцах 1787 года. Встретить Императрицу должно было близ Балаклавы у деревни Кадыковка, и рота под моим начальством была построена в конце аллеи, уставленной апельсиновыми, лимонными и лавровыми деревьями. Прежде приехал Римский Император Иосиф верхом осмотреть Балаклавскую бухту и руины древней крепости. Увидав Амазонок, он подъехал ко мне и поцеловал меня в губы, что произвело сильное волнение в роте. Но я успокоила моих подчиненных словами: «Смирно! Чего испугались? Вы ведь видели, что Император не отнял у меня губ и не оставил своих». Слово «Император» подействовало на Амазонок, которые не знали, кто был подъехавший. Осмотрев бухту и окрестности, венценосный путешественник возвратился к Императрице и уже приехал во второй раз к Кадыковке с Её Величеством и князем Потемкиным в Её карете. У Кадыковки Императрица была встречена протоиереем Балаклавского полка о. Ананием. Не выходя из кареты, Государыня подозвала меня к себе, подала руку, поцеловала в губы и, потрепав по плечу, изволила сказать: «Поздравляю Вас, Амазонский капитан! Ваша рота исправна: я ею очень довольна».

Что-то было, видно, магическое в губах Елены Ивановны, если оба монарха — путешествовавший инкогнито австрийский император Иосиф и российская императрица Екатерина — не удержались от поцелуя с ротной. Амазонская же рота, хоть и продержалась всего два месяца, а потом была расформирована, сыграла важную роль в судьбе Елены Ивановны: в глубокой старости, лишившись зрения, участница пиар-шоу «Амазонская рота» Сарандова-Шидянская, в память об ее мифологическом подвиге, запросила от нового императора вспомоществование, коего и была удостоена.

В сентябре 1848 года бывший наместник на Кавказе князь М. С. Воронцов переслал министру императорского двора князю Волконскому просьбу живущей в Симферополе вдовы титулярного советника Елены Шидянской (по первому браку — Сарандова). Воронцов сообщил о нашей Пентесилее, «что, командуя еще в царствование императрицы Екатерины ІІ-й ротою амазонок и имев счастие представить роту ея величеству, была осыпана ея милостями, что, достигнув теперь 90 лет, лишась зрения, она хотя с того времени и не безпокоила царствовавших августейших монархов просьбами об оказании ей пособия, но, находясь в крайней бедности, просит об исходатайствовании ей от щедрот его императорскаго величества единовременнаго пособия». По высочайшему повелению для Е. И. Шидянской немедленно выслали 300 рублей серебром. Правда, уже через год Елена Ивановна упокоилась на Симферопольском кладбище под надгробием в форме георгиевского креста с надписью «1849 года сентября 4-го скончалась капитан амазонской роты Елена Шидянская на 95-м году жизни».

Другая, менее амазонистая и более сатировская страничка биографии нашего героя. Уже отставленный от ложа императрицы, Григорий Александрович взял на воспитание юных племянниц, коих по мере взросления передавал одну за другой в жены видным сановникам, предварительно обогатив девушек первым опытом лучшей из утех.

Полтора столетия спустя вся героическая комедия трудов и дней Потемкина ляжет в основу статьи выдающегося историка культуры А. М. Панченко, который решится доказать, что вся история потемкинских деревень и балаклавских амазонок это никакая не история, а чистый миф. Дело тут не в том, что многие русские историки, лингвисты и писатели два века с лишком обижались на глумливых иноземцев: мол, понадергали из нашего герического прошлого всяких трагикомических эпизодов и теперь показывают на нас пальцем, что, мол, ничего мы толком создать не сумели, а только знай себе занимались вечным казнокрадством и очковтирательством.

Аргумент Панченко был такой: брать в расчет нужно не столько впечатление от событий и даже не столько сами события, подтвержденные документами, сколько намерения князя Потемкина. Намерения-то были самые серьезные. Например, заложили в шатре Екатерина Великая и Иосиф Второй под маской графа Фалькенштейна камень в основание Екатеринославского собора. А храм замыслили «хоть на аршинчик длиннее, чем собор Святого Петра в Риме». Вот по этому высокому замыслу и рекомендует историк культуры судить о великом мифе, а не об историческом факте. Пусть и собор построили поскромнее, и из фундамента нарисовалась только церковная ограда, а план остался на небесах во всем своем совершенстве.

Так в чем же правда? В истории показухи, иной раз карикатурной, или в мифе об основании городов и новых государств, храмов и верфей? Конечно же, в мифе! Именно миф преследует нас в Крыму, где место подлинных татарских заняли сначала псевдогреческие, а в советское время — еще более нелепые русско-советские названия. Но мало-помалу построили и города, и верфи и чудо-заводы вроде мариупольской «Азовстали».

И потемкинские амазонки антуражем своим были липовыми в алых бархатных юбках и зеленых шелковых блузках, да еще со страусовым пером на кивере, но мифологически-то они и в самом деле — родные праправнучки мифических амазонок, союзниц троянцев в войне с греками: для того их и придумали.

Сам же Григорий Александрович Потемкин, лицо сугубо историческое, помещен в новый миф прямо на наших глазах. Гроб с его прахом, по сообщению некоего господина Сальдо, наместника Путина в Херсоне, где набальзамированное при Екатерине тело Потемкина через несколько лет после смерти перезахоронили по распоряжению императора Павла Первого, был выкопан из могилы российскими военными и отправлен куда-то в Российскую Федерацию как великая святыня современной Эрэфии.

Определяя историческое сальдо потемкинских деревень и таврических амазонок, мы с изумлением увидим все тот же миф, на этот раз выстраиваемый другим персонажем и одновременно автором и постановщиком текущей трагикомедии. В сгущающемся облаке других значений — одесской Потемкинской лестницы и эйзенштейновского «Броненосца Потемкина» — мы пройдем мимо писателя и бизнесмена из окружения Путина по фамилии Потемкин, и нарвемся, наконец, на потрепанного уже за четверть века текущего самодержца всероссийского. Ведь Светлейший Князь Потемкин — это его святой. Главным врагом протагониста последнего отрезка русской истории является не американский супостат и не украинский брат, а тот, кто обидел самодержца, представив того пусть ненасытным и несравненным по размаху, но все же только банальным казнокрадом. Вот за эту обиду и убивает фальшивый царь Алексея Навального в тюрьме. Сам же некоронованный Бендер-Задунайский пытается изобразить из себя Потемкина-Таврического, к себе зовет нетленные мощи прямиком из потерянного российскими войсками Херсона.

Нет, верещит нам фальшивый царь, я не казнокрад, а великий полководец. Я даже не князь Потемкин, я — Екатерина Великая, я Владимир Мономах! Да, я Владимир Красное Солнышко. Зря что ли мы тезки?

Историческое сальдо это добыто ценой гибели десятков тысяч людей, сотен детей, фотографии которых мешают разглядеть, сколь мифична причина их смерти — желание ничтожной карикатуры отмазаться кровью от украденных денег. За воровство и за угодья маркиза Карабаса Навальный на смех поднял царя Мидаса с ослиными ушами, сбежать от Навального через смертоубийство в промышленных масштабах — прямой дорогой в миф.

Зачем и куда увезли из Херсона гроб главного русского политического святого? Может быть, для того, чтобы со временем отрицать историчность не только потемкинских деревень, но и самого святейшего фельдмаршала? Не дают ответа забальзамированные до неузнаваемости стремоусовы и потемкины. Только вой стоит над степью: где миф, там и месть.

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