Россию снова предостерегли от использования ядерного оружия: главы разведок США и РФ встретились в Анкаре

В понедельник директор ЦРУ Уильям Бернс встретился в Анкаре с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Бернс не обсуждал с Нарышкиным урегулирование российско-украинской войны, его послание касалось предупреждения России о последствиях потенциального использования ядерного оружия и судьбы американских заключенных в РФ, сообщили в Белом доме.

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Директор ЦРУ, бывший посол США в России, Уильям Бернс прибыл в Анкару, чтобы передать Сергею Нарышкину сообщение, предупреждающее о последствиях потенциального применения Россией ядерного оружия и «рисках эскалации для стратегической стабильности», сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома, которого цитирует CNN.

Директор ЦРУ участвовал в этой встрече также для того, чтобы поднять вопрос о судьбе американских заключенных, которых, как указывают в Вашингтоне, Россия удерживает несправедливо.

Уильям Бернс не обсуждал урегулирование российско-украинской войны с Нарышкиным, подчеркнул тот же источник в Белом доме. Он отметил, что Бернс вообще не вел с Нарышкиным «каких-либо переговоров». Представитель Белого дома также сообщил, что украинскую сторону заранее известили о встрече глав разведок США и РФ в Анкаре. Представитель Белого дома подчеркнул, что американская сторона твердо придерживается принципа «ничего об Украине без Украины».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Анкаре прошли «российско-американские переговоры» и отдельно отметил, что встреча состоялась по инициативе американской стороны. Песков при этом сказал, что в Москве не будут рассказывать о том, что на ней обсуждалось.

То, что в Анкаре прошла встреча глав разведок РФ и США подтвердили в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана. Директор по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил Associated Press, что на встрече шла речь об угрозах международной безопасности, в первую очередь об угрозе применения ядерного оружия.

С 24 февраля 2022 года Россия ведет агрессивную войну против Украины. В сентябре Владимир Путин, объявляя о мобилизации после харьковского поражения российских войск, заявил, что власти РФ «используют все имеющиеся в (их) распоряжении средства», если возникнет «угроза территориальной целостности России». При этом Путин выступил с рядом обвинений в адрес западных стран, заявив под конец, что некто «грозит расчленением и порабощением» РФ.

Соединенные Штаты и их союзники работают публично и в частном порядке, чтобы предостеречь Россию от применения оружия массового уничтожения. 21 октября состоялся телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По сообщению Пентагона, Остин подчеркнул важность сохранения «линий коммуникации» с РФ, несмотря на продолжающуюся войну России против Украины.

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