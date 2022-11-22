Краевой суд утвердил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой

Хабаровский краевой суд отклонил жалобу прокуратуры и утвердил оправдательный приговор художнице и фем-активистке Юлии Цветковой, которую преследователи по делу о порнографии из-за паблика, где она публиковала абстрактные изображения вульв. Об этом сообщили мать и адвокат Юлии Цветковой.

Реклама Читать далее

Районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Юлию Цветкову в июле этого года, однако прокуратура подала апелляцию. Суд второй инстанции также постановил, что девушка невиновна.

«Оправдательный приговор вступил в силу, Юля полностью оправдана за отсутствием состава преступления, признана невиновной и имеет право на реабилитацию», — написала мать девушки Анна Ходырева.

Юлия Цветкова — феминистка, художница, театральный режиссер из Комсомольска-на-Амуре. Еще до уголовного дела из-за давления властей и травли пришлось закрыть ее детскую театральную студию «Мерак», где ставились спектакли против войны и гендерных стереотипов.

Уголовное дело о распространении порнографии возбудили на нее в 2019 году из-за абстрактных изображений в бодипозитивной группе во «Вконтакте» «Монологи вагины». В описании блога Юлия призывала снять табу с женской физиологии, изменить отношение к женскому телу.

Обвинительное заключение утвердили только с четвертого раза. Уголовное дело начали рассматривать в закрытом режиме весной 2021 года. Обвинение просило приговорить художницу к трем годам и двум месяцам колони общего режима.

Параллельно с уголовным преследованием Юлии Цветковой назначили несколько административных штрафов по делам об «пропаганде ЛГБТ» в ее рисунках. За три года девушка пережила обыск, попадание в гомофобные паблики полицейском съемки ее квартиры, четыре месяца домашнего ареста, нахождение под подпиской о невыезде, допросы, поток угроз, попадание в реестр «иноагентов», решилась на голодовку в знак протеста против затягивания ее процесса.

Вместе с затянувшимся преследованием Юлия Цветкова получила широкую общественную поддержку. Целый ряд российских и русскоязычных СМИ устроили медиастрайк в ее защиту. В ее поддержку высказывались деятели культуры и общественные деятели самого разного спектра, проходили одиночные пикеты и выставка солидарности.

Более 250 тысяч человек подписали петицию с требованием прекратить преследование Цветковой. Это больше, чем все население Комсомольска-на-Амуре.

ПЦ «Мемориал» признал Юлию Цветкову одной из сотен преследуемых по политическим мотивам в России. Сам правозащитный центр по решению российского суда был ликвидирован.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться