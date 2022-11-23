Европарламент признал Россию cтраной — спонсором терроризма

Европа

Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. 23 ноября 2022 года.

Европейский парламент принял резолюцию о признании Российской Федерации государством — спонсором терроризма. За резолюцию проголосовали 494 депутатов из 705, против — 58 парламентариев. Еще 44 депутата воздержались. Об этом 23 ноября сообщается в коммюнике Европарламента. Решение приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.

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«Преднамеренные атаки и преступления, совершаемые российскими военными и подконтрольными им силами в Украине, разрушение гражданской инфраструктуры и серьезные нарушения международного и гуманитарного права приравниваются к актам терроризма и являются военными преступлениями», — говорится в пресс-релизе Европарламента.

Депутаты ЕП также призвали Совет Европейского союза внести в список террористических организаций ЧВК Вагнера, 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова и «другие поддерживаемые Россией вооруженные группы».

Резолюция Европарламента является символическим жестом, поскольку Европейский Союз, в отличие от США, юридически не может признавать отдельные государства спонсорами терроризма. Поэтому Европарламент призвал Евросоюз создать необходимую юридическую базу.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение европейских парламентариев.

Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире,

— написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Двумя днями ранее, 21 ноября, Парламентская ассамблея НАТО признала Россию террористическим режимом.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Россия названа террористическим режимом.

Парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии также объявили Россию государством, поддерживающим терроризм.

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