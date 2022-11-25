В Кремле заявили, что Путин встретился с матерями военных. Во встрече участвовали чиновницы и единоросски

В Кремле 25 ноября заявили, что президент РФ Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих-участников войны против Украины. Сообщается, что встреча прошла в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Телеграм-канал «Можем объяснить» опознал среди участниц встречи чиновниц, единороссок, функционеров ОНФ и других провластных движений.

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На опубликованном пресс-службой Кремля видео видно, что за столом с Путиным сидят 17 женщин. Телеграм-канал «Можем объяснить» пишет, что ему удалось идентифицировать нескольких участниц встречи, среди которых оказались функционеры ОНФ и других провластных движений, чиновницы и члены «Единой России».

К примеру, за столом с Путиным на этой встрече оказалась московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева. Еще одной участницей стала руководительница подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова. В Ново-Огарево присутствовала также режиссер Олеся Шигина, снимающая православное патриотическое кино.

За столом с президентом РФ находилась и жительница Чечни Жарадат Агуева, сыновья которой — высокопоставленные силовики, командир батальона «Запад-Ахмат» Исмаил Агуев и начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев.

С октября родственницы мобилизованных россиян (в основном их жены и матери) начали записывать видео с просьбами к властям обеспечить их близких самым необходимым и отвести от линии фронта, куда, по их словам, их мобилизованных родственников отправили без должной подготовки и снаряжения.

Так называемый «Совет матерей и жен», в который объединились некоторые родственницы военных, заявил, что на встречу с Путины позвали только «карманных матерей», пишет «Би-би-си».

Некоторые заявления Путина

Сообщалось, что встреча в Ново-Огарево приурочена ко Дню матери, который в России отмечают 27 ноября.

«Хочу, чтобы вы знали: мы эту боль с вами разделяем», —заявил Путин, обращаясь к женщинам, потерявших родственников. «Будем делать все, для того чтобы не чувствовали себя забытыми, сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы чувствовали плечо рядом с собой», — продолжил он, не пояснив, о каких мерах поддержки идет речь.

Он также заявил, что сейчас в интернете «очень много информационных атак» и «фейков». «Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизоров либо даже в интернете — там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи», — заявил Путин.

Во вступительном слове Путин также сказал, что сам звонил российским военнослужащим: «Я с ними иногда говорю — по телефону с некоторыми говорил напрямую, с ребятами. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня, тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои».

Обращают внимание и на то, что Путин сказал участнице встречи Нине Пшеничкиной, члену «общественной комиссии ЛНР». Ее сын, как сообщается, погиб в Луганской области в 2019 году. Путин в разговоре с ней пустился в размышления такого рода: «Мы когда-нибудь из этого мира все уйдем, это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут — непонятно, и как уходят — от водки или еще от чего-то — непонятно, а потом ушли. Жили или не жили — тоже незаметно пролистнулось как-то: то ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил, понимаете? Его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Понимаете? В этом смысле, конечно, его жизнь оказалась значимой, с результатом прожита, причем с таким, к которому стремился».

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