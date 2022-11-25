Госдума одобрила новые гомофобные законы — о полном запрете т.н. «ЛГБТ-пропаганды»

Пока Россия продолжает кровопролитную войну против Украины, Госдума единогласно одобрила в третьем финальном чтении законы, полностью запрещающие то, что их авторы подразумевают под «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений». На этот раз речь идет о запретах на «пропаганду» среди людей всех возрастов, а не только среди детей. Подается это как борьба с западными влияниями. Что запрещают новые законы и зачем они нужны режиму Путина?

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Что попадает под запрет?

Одобренные Думой законопроекты представляют собой два документа. Первый меняет ряд федеральных российских законов: об информации, рекламе, СМИ, господдержке кинематографа, защите детей от информации. Второй прописывает наказания за то, что власти сочтут нарушением. Этот пакет межфракционных законопроектов был внесен 20 октября.

Перед вступлением в силу их формально еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Если эти изменения вступят в силу, в России будет формально запрещена продажа любых товаров (в том числе импортных), содержащих «пропаганду нетрадиционных отношений». Ограничения коснутся книжной отрасли, СМИ, кинематографа, рекламы, интернета.

В рекламе вводится запрет на «демонстрацию» «нетрадиционных отношений», фильмам с «ЛГБТ-пропагандой» откажут в прокатных удостоверениях. Роскомнадзор получит возможность блокировать ресурсы, где, по мнению ведомства, распространяется «запрещенная информация».

Депутаты по-прежнему не дают внятного определения ни тому, что они понимают под «нетрадиционными отношениями», ни тому, что может быть признано их «пропагандой».

С 2013 года в России действует закон, запрещающий т.н. «гей-пропаганду» среди несовершеннолетних. ЕСПЧ признал его дискриминационным. Новый закон призван распространить запреты на все возрастные группы. А среди несовершеннолетних планируется запретить не только «пропаганду», но и «демонстрацию нетрадиционных отношений». Где в понимании авторов закона проходит грань между «пропагандой» и «демонстрацией» — неизвестно.

Кроме того, теперь речь идет не только о «пропаганде нетрадиционных отношений», но в тех же самых законах упоминаются «пропаганда смены пола» и «пропаганда педофилии».

Ответственность за нарушения остается административной. За нарушение запрета «пропаганды нетрадиционных отношений» для физических лиц предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — до 5 миллионов рублей или приостановка работы до 90 суток. Иностранцев за то, что может быть признано нарушением, могут выдворить из РФ.

В Госдуме отклонили поправку, которая вводила бы уголовную ответственность за неоднократное нарушение закона о «пропаганде нетрадиционных отношений».

Каким будет правоприменение?

Звучат опасенияв том, что новые законы теоретически могут вылиться в еще большее сокращение репрезентации ЛГБТ в публичном пространстве в России. В правозащитной среде предупреждают, что увеличится количество преступлений на почве гомофобии, а жизнь ЛГБТ-людей в России станет еще более закрытой, и они окончательно уйдут «в подполье», увеличится уровень цензуры и самоцензуры.

Как и в законе от 2013 года, сейчас не дается никаких четких формулировок относительно того, что может быть признано «пропагандой нетрадиционных отношений». Один из авторов законопроекта Александр Хинштейн на днях заявил, что речь не идет о запрете «ЛГБТ как явления» или запрете «на его упоминание». По его словам, запрет касается «позитивного продвижения, что ЛГБТ это нормально». Впрочем, в самом законе никакого объяснения относительно того, что может быть сочтено «позитивной» трактовкой, — нет.

Опасения высказывали не только правозащитники, но и бизнес, например, представители книжного дела. Президент группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков в интервью «РБК» сказал, что размытые формулировки законопроектов ставят под угрозу до 50% наименований книг в России. Под угрозой может быть, к примеру, биография Петра Чайковского, книги Виктора Пелевина и многое другое, говорил он. Аналогичные опасения высказывали представители других крупнейших издательств.

На днях Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) просила Хинштейна отложить принятие поправок. Там заявили, что законопроект по сути обязывает продавцов самостоятельно проводить экспертизу всех товаров на предмет содежания там какой-либо «запрещенной информации», что чревато для отрасли огромными затратами.

Ранее российские суды относительно нечасто применяли к гражданам закон о запрете «гей-пропаганды». «Я думаю, что закон будет применяться редко и выборочно, как это было и с законом, принятым в 2013 году. За девять лет к ответственности за „пропаганду среди несовершеннолетних“ было привлечено 30–40 человек. Отследить всех жителей России, которые что-либо хотя бы говорят на ЛГБТ-тематику, невозможно», — отмечает один из основателей «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков.

По его мнению, издатели, онлайн-кинотеатры, владельцы сайтов, вероятно, сами начнут себя ограничивать и заниматься самоцензурой. «А вот запретить СМИ или каким-то отдельным людям распространять информацию в современных реалиях невозможно: можно уйти в юрисдикцию другой страны, можно перейти в фейсбук, инстаграм, телеграм и так далее», — говорит он.

Руководетль программы адвокации фонда в поддержку ЛГБТ-инициатив «Сфера» (фонд в РФ признали «иноагентом», а затем суд Петербурга принял решение о его ликвидации) Александр Белик также не ожидает массового применения наказаний. Однако, по его словам, блокировать информацию станет гораздо проще: «пометка 18+ уже не спасет, как спасала ранее многих».

Война и антизападная риторика

Российские депутаты представляют расширение гомофобных запретов как борьбу с влиянием «США и европейских государств». При этом Российскую Федерацию они выдают за хранительницу неких «традиционных» семейных ценностей и оплот социального ультраконсерватизма.

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Законопроект принят на десятом месяце кровопролитной войны, которую Россия ведет против Украины. Европейский парламент на днях признал РФ государством-спонсором терроризма на фоне продолжающихся российских ракетных атак против объектов украинской энергетики, ставящих жителей Украины на грань гуманитарной катастрофы.

«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности», — написал в связи с принятием законопроектов о запрете «ЛГБТ-пропаганды» спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Очевидно, что сегодня нужно сплотить граждан вокруг ненависти к чему-либо или кому-либо, еще один враг — ЛГБТ-люди», — говорит Александр Белик. Игорь Кочетков отмечает, что новые ограничения — это жест в сторону ультраконсерваторов, попытка удовлетворить чаяния той части общества, которая являтся ключевой группой поддержки войны.

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