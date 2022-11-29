Илью Яшина начали судить в Москве за стрим на YouTube об убийствах жителей украинской Бучи

Мещанский суд Москвы 29 ноября начал рассматривать уголовное дело в отношении оппозиционера Ильи Яшина, которого обвинили в распространении «заведомо ложной информации» о российской армии. Дело возбудили за прямой эфир в YouTube-канале политика, посвященный убийствам мирных жителей украинской Бучи в период оккупации города силами РФ. Яшину грозит до 10 лет заключения по части 2 статьи 207.3, введенной в УК в марте этого года и ставшей инструментом военной цензуры.

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Илья Яшин находится в заключении с 27 июня, когда он был задержан полицией в Москве, обвинен в неповиновении требованиям силовиков и приговорен к 15 суткам административного ареста. До истечения этого срока против оппозиционера возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК, которая карает за распространение информации о российской армии, которую власти сочтут «заведомо ложной». По этому делу 13 июля политика немедленно заключили в СИЗО, в конце ноября суд продлил арест Яшина до 10 мая 2023 года.

Слушание уголовного дела по существу началось в Мещанском районном суде Москвы во вторник, 29 ноября. Процесс ведет судья Оксана Горюнова. Яшина обвиняют по второй части статьи 207.3, которая содержит отягчающие обстоятельства и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы (при минимальном сроке 3 года тюрьмы — в первой части статьи). Яшину вменяют действия, совершенные «по мотивам политической ненависти» (пункт «д»).

Преследуют оппозиционера, который не покинул страну после начала войны России против Украины и открыто занял антивоенную позицию, за прямой эфир в YouTube, в котором Яшин 7 апреля говорил об убийствах мирных жителей украинской Бучи во время оккупации. В своем стриме Яшин привел отрывок сюжета британской телекомпании «Би-би-си» о трагедии, а также разобрал позицию министерства обороны РФ и российской официальной пропаганды — их утверждения о том, что военные из России не убивали мирных жителей Бучи, а документальные свидетельства расправ — постановка и провокация.

На заседании во вторник, 29 ноября, гособвинитель заявил, что Илья Яшин «утвердительно сообщил», что российские военные убивали мирных жителей Бучи, к тому же «пренебрежительно отзывался о действующей власти», якобы руководствуясь «мотивами политической ненависти».

Илья Яшин в Мещанском суде Москвы 29 ноября 2022. AP - Alexander Zemlianichenko

На вопрос судьи о признании вины Илья Яшин ответил отрицательно, а также высказал свое отношение к обвинению. Его выступление приводит издание «Медиазона».

Я не согласен с предъявленным мне обвинением. Считаю, что рассматриваемое уголовное дело сфабриковано и имеет явные признаки незаконного политического преследования. Хочу обратить ваше внимание на то, что в основе обвинения, которое зачитал сейчас прокурор, лежат по сути два утверждения. Первое утверждение — якобы я распространил недостоверные сведения о действиях российской армии в украинском городе Буча, чем нанес ущерб государственным интересам нашей страны. Правда в том, что, рассказывая о событиях в Буче, я следовал классическим стандартам журналистики — то есть предложил зрителям не только свое оценочное суждение этих событий, но и ознакомил их с разными точками зрения по обсуждаемой теме. Озвучил как официальную версию украинской стороны, так и официальную позицию российского Министерства обороны. Показал фрагменты репортажа британской телекомпании «Би-би-си» и тут же привел мнение корреспондента российской газеты «Комсомольская правда» — любимая газета Путина, кстати. Это, собственно, подтверждают и материалы уголовного дела. Хочу сообщить суду, что еще в день ареста 12 июля в кабинете Главного следственного управления СК я обратил внимание следователя Попова и подполковника ЦПЭ Кучерова, который является главным свидетелем обвинения, на несостоятельность обвинения, так как во время эфира озвучил позицию Министерства обороны, зачитав его прямо. И по сути, представил точку зрения Минобороны. На что подполковник Кучеров со свойственным ему остроумием заметил, что в эфире не хватало лишь слов о том, что я с этим заявлением [минобороны] согласен. Получается, что моя вина сводится к публичному сомнению в словах военных чиновников. Разве можно за это человека отправлять в тюрьму? Разве это не противоречит Конституции и, что важнее, здравому смыслу? Гражданин не обязан верить всему, что говорят представители власти. Более того, я полагаю, что гражданин обязан слушать разные точки зрения, сомневаться, анализировать и после этого делать самостоятельные выводы. Иначе он не гражданин вовсе. Второй тезис прокуратуры, на мой взгляд, еще более возмутительный и заключается в том, что я якобы был мотивирован политической ненавистью, что делает обвинение против меня еще более серьезным и позволяет судить меня по более тяжелой статье. Но в материалах дела, как вы можете убедиться, нет вообще никаких доказательств, подтверждающих мою ненависть. Напротив, это утверждение прокуратуры, как мне кажется, противоречит элементарной логике. Ведь ненавистью, скорее, мотивированы те, кто развязывает войны, а не те, кто пытается их остановить.

На заседании 29 ноября прокурор зачитал материалы дела, возбужденного против Ильи Яшина, в том числе рапорты силовиков о трансляции Яшина в интернете, а также заявления и сводки Минобороны РФ с отрицанием обвинений в расправах над жителями Бучи и самого факта ведения «войны» в Украине.

Адвокат подсудимого Мария Эйсмонт напомнила, что еще в 2011 году пленум Верховного суда РФ постановил, что критика политических организаций не может рассматриваться как возбуждение политической ненависти. Защитница отметила, что обвинение должно доказать, что высказывания Яшина содержали ложную информацию и он это понимал.

Другой адвокат политика Вадим Прохоров заявил, что подтвердить свои обвинения против Яшина прокуратура может, только если на процессе докажет, что «в Буче все было в порядке».

Илья Яшин в Мещанском суде Москвы 29 ноября 2022. AP - Alexander Zemlianichenko

В этот вторник на процессе были допрошены свидетели обвинения: подполковник Иван Кучеров — старший оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУВД, а также эксперт Марина Савосина, которая готовила для следствия лингвистическую экспертизу по делу Яшина.

Кучеров сообщил, что по долгу службы постоянно мониторит интернет-сайты, и 11 июля, обнаружив на канале Яшина апрельский ролик о Буче, написал рапорт начальству. Оперуполномоченный не смог убедительно объяснить в суде, в чем именно, просматривая ролик, он увидел нарушение закона. Вопросы адвокатов Яшина о том, как Кучеров узнал «достоверную» информацию о Буче, судья сняла. Подполковник на суде также приписал Яшину слова о «геноциде» в Буче, которых политик не говорил.

Эксперт Марина Савосина, сотрудница судебно-экспертного центра Следственного комитета, на суде заявила, что входящий в систему СК центр «от следствия независит». Отвечая на вопросы Яшина, Савосина призналась, что имеет звание подполковника юстиции.

— Независимый подполковник юстиции,

— заключил оппозиционер перед окончанием допроса и перерывом.

Первое заседание по делу Яшина завершилось неудавшейся попыткой посмотреть видеозапись стрима, из-за которого судят политика. Диск с видеозаписью из материалов дела оказался пустым. Затем в здании суда по громкой связи объявили эвакуацию.

После этого к журналистам вышел адвокат Михаил Бирюков и сообщил, что заседание по делу Яшина отложили до 10 часов 30 минут 30 ноября.

Илья Яшин в Мещанском суде Москвы 29 ноября 2022. AP - Alexander Zemlianichenko

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