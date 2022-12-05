«Моя миссия — говорить правду»: Илья Яшин выступил в суде, где прокурор потребовал для него 9 лет колонии за стрим о Буче

На суде в Москве прокурор Сергей Белов в понедельник, 5 декабря, запросил для оппозиционера Ильи Яшина 9 лет лишения свободы за апрельский прямой эфир в YouTube, посвященный убийствам мирных жителей украинской Бучи в период оккупации города силами РФ. Политика обвиняют по части 2 статьи 207.3, введенной в УК РФ после начала российской войны против Украины и ставшей инструментом военной цензуры. В этот понедельник в Мещанском суде Москвы на процессе над Яшиным прошли прения сторон. Политик выступил с «последним словом», заявив, что не откажется от права говорить правду и за решеткой. Яшин также обратился к Путину, «который несет ответственность за бойню» в Украине и который «ведет войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками». Судья Оксана Горюнова огласит приговор 7 декабря в 12 часов.

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Последнее заседание в Мещанском суде на процессе над Ильей Яшиным завершилось в этот понедельник выступлением подсудимого с последним словом. Оппозиционер, отрицающий все обвинения, назвал уголовное преследование и тюремное заключение попыткой властей заставить его замолчать.

Меня изолируют от общества и держат в тюрьме потому, что хотят, чтобы я молчал. Потому что когда-то наш парламент перестал быть местом для дискуссий, а теперь вся Россия должна безмолвно соглашаться с любыми действиями власти. Но обещаю: пока я жив, я никогда с этим не смирюсь. Моя миссия — говорить правду. Я говорил ее на городских площадях, телевизионных студиях, на депутатских трибунах. Я не откажусь от правды и за решеткой. Ведь, цитируя классика «ложь — религия рабов, и только правда — бог свободного человека»,

— подчеркнул Илья Яшин.

Обращаясь к судье Оксане Горюновой, которой «придётся вынести обвинительный приговор» в системе, которая сейчас существует в РФ, Яшин сказал: «Знаете, Оксана Ивановна, у меня есть принцип, которому я следую многие годы: делай, что должен, и будь, что будет. Когда начались боевые действия, я ни секунды не сомневался в том, что должен делать. Я должен быть в России, я должен громко говорить правду и я должен всеми силами останавливать кровопролитие».

Яшин подчеркнул, что «не ждет чуда» от судьи («Вы знаете, что я не виновен — а я знаю, как на вас давит эта система»), «не держит на нее зла», но лишь призывает ее помнить: «от вашего решения зависит не только моя личная судьба — это приговор той части нашего общества, которая хочет жить мирно и цивилизованно. Той части общества, к которой, возможно, относитесь и вы сами, Оксана Ивановна».

Завершил Илья Яшин свое выступление обращением к Путину, «который несёт ответственность за бойню» в Украине и который «ведет войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками».

На данный момент самый жестокий приговор по статье 207.3 УК был вынесен бывшему коллеге Яшина по Красносельскому совету депутатов Москвы Алексею Горинову — 7 лет колонии. Статья 207.3, спешно введенная в УК в начале марта вскоре после вторжения РФ в Украину, стала инструментом военной цензуры. Она карает за распространение информации об использовании российской армии, которую власти сочтут или назовут «заведомо ложной».

Илью Яшина, который находится в заключении с 27 июня, обвинили по пункту «д» части 2 статьи 207.3. Эта вторая часть предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы (при минимальном сроке 3 года тюрьмы — по первой части статьи).

Илья Яшин в Мещанском суде Москвы 5 декабря 2022. AP - Alexander Zemlianichenko

На заседании 5 декабря в Мещанском районном суде прокурор Сергей Белов запросил для Ильи Яшина близкий к максимальному срок лишения свободы — 9 лет. Обвинитель также потребовал запретить оппозиционеру пользоваться интернетом в течение 4-х лет после отбытия срока. Прокурор Белов вновь настаивал на «отягчающем обстоятельстве» в действиях Яшина — «мотиве политической ненависти» к властям РФ, что позволяет максимально ужесточить наказание.

Прокурор Белов повторил формулировки обвинительного заключения о том, что Яшин 7 апреля в прямой трансляции на своем YouTube-канале «утвердительно сообщил под видом достоверных сведений» об убийствах мирных жителей украинской Бучи в период оккупации города армией России. Доказанным гособвинитель назвал и «мотив политической ненависти» в выступлении Яшина, который якобы «враждебно» рассказывал о госорганах РФ и российских СМИ с их официальной версией случившегося в Буче (в Москве отрицают убийства мирных жителей российскими военными, называя трагедию «фейком» и «постановкой»). Прокурор обвинил Яшина в «распространении вражеской пропаганды» и поддержке позиции «недружественных государств — США и их сателлитов». «Яшин оказывает помощь врагу», — заявил гособвинитель.

Выступая в прениях, адвокаты оппозиционера настаивали на отсутствии в деле доказательств как самого «преступления» (распространения «заведомо ложной» информации), так и мотива «политической ненависти». В своем стриме Яшин лишь анализировал разные позиции и утверждения о случившемся в Буче. Мещанский суд не занимался выяснением обстоятельств произошедшего, а международное расследование еще не завершено, указала адвокат Мария Эйсмонт. Позиция Минобороны РФ (заинтересованной стороны, несущей ответственность за действия военных) не может считаться «заведомо достоверной и не требующей проверки». По словам адвоката, Яшин лишь реализовал свое право на свободу слова, передав информацию о Буче, находившуюся в открытом доступе. Следствие не доказало, почему ссылаться на эту информацию Яшину было запрещено. «Состава преступления в действиях Яшина нет, уголовное дело должно быть прекращено», — заявила Мария Эйсмонт.

Другой адвокат политика Вадим Прохоров назвал спешно внесенную в российский УК после начала войны статью 207.3 «противоречащей Конституции из-за несоразмерного ограничения свободы слова». Он также напомнил, что на процессе суд не выяснял обстоятельства случившегося в Буче. По этим событиям нет ни одного приговора или иного решения любого суда. «Брифинг Минобороны — это не нормативно-правовой акт. Никаких других подтверждений позиции обвинения в материалах дела нет», — указал адвокат Прохоров.

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