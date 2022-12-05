Иранский путь и нефтяной экспорт России в условиях эмбарго ЕС и ценового потолка

Россия сохраняет возможности торговать своей нефтью на мировом рынке. Иранский опыт обхода санкций и «теневой» танкерный флот могут понадобиться ей либо для продолжения «подпольных» поставок на рынок ЕС, либо для продажи нефти выше установленного Западом потолка в $60 за баррель.

С 5 декабря в отношении России действует эмбарго Евросоюза на поставки сырой нефти по морю, а также механизм ценового потолка, согласованный странами G7 и ЕС для ограничения общей выручки РФ от нефтяного экспорта. Чтобы сохранить свои нефтяные доходы, Москва может попытаться обойти эти запреты, последовав примеру Венесуэлы и Ирана. Эти две страны, находящиеся под нефтяным эмбарго, продолжают экспортировать свою нефть обходными путями, отмечает в своем материале экономический обозреватель RFI Доминик Байар.

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Иран Доминик Байар называет «настоящим мастером» и специалистом в «подпольной» торговле нефтью, которая продолжается в условиях жестких санкций. Менее недели назад в сирийском порту Баниас была разгружена большая партия иранской сырой нефти (700 000 баррелей). Судно, перевозившее ее, было замечено властями США и заблокировано в Греции. В конце концов, танкер отправился в пункт назначения, освобожденный решением греческого суда. Злоключения этого танкера — лишь вершина айсберга в истории «теневого» экспорта нефти из Ирана.

В теории почти весь экспорт иранской нефти должен был бы прекратиться с 2018-2019 годов из-за эмбарго, введенного Соединенными Штатами. На практике нефть продолжает поступать из страны: в последние месяцы в объеме до миллиона баррелей в день. В среднесрочной перспективе санкции США сократили экспорт иранской сырой нефти по меньшей мере вдвое. Поэтому они эффективны, но полностью «непроницаемыми» назвать их нельзя.

Экономический обозреватель RFI отмечает, что Ирану удалось создать «теневой» танкерный флот из старых судов, зачастую работающих без страхования перевозок. Экспорт в обход санкций США идет при помощи различных ухищрений: иранскую нефть смешивают с сырьем из других стран, перегружают на другие суда, подделывая сопроводительные документы. Эти методы сложны, дороги и замедляют торговлю, но достигают своей цели.

Другая проблема этой теневой торговли для Ирана, которому запрещены все долларовые операции, заключается в том, чтобы получить оплату на мировом рынке нефти, который работает с американской валютой. Здесь на помощь приходят иранские клиринговые палаты, которые конвертируют нефтедоллары через запутанные лабиринты подставных компаний. Их филиалы работают в таких странах, как Китай, основной покупатель иранской сырой нефти, Турция или Объединенные Арабские Эмираты. Иранские расчетные центры и подставные фирмы, еще не выявленные финансовыми службами США, умудряются использовать — без их ведома — даже западные банки для проведения своих операций.

Россия, как отмечает обозреватель RFI, сохраняет возможности торговать своей нефтью на мировом рынке. Иранский опыт и «теневой» танкерный флот могут понадобиться ей либо для продолжения «подпольных» поставок на рынок ЕС, либо для продажи нефти выше установленного Западом потолка в $60 за баррель. Впрочем, последняя возможность будет зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке и «доброй воли» потенциальных покупателей.

Иран и Венесуэла, как отмечает Доминик Байар, располагают «теневым» флотом из порядка двухсот танкеров, треть из которых, возможно, уже оказывают России транспортные услуги. К тому же, еще летом на вторичном рынке нефтеналивных судов начался своего рода бум, а цены на старые танкеры выросли вдвое в условиях резкого роста спроса. Спрос этот, со всей вероятностью, создали покупатели, связанные с Россией. Начиная с октября часть танкеров, зарегистрированных на Мальте или Кипре, была перерегистрирована в других юрисдикциях. Возможно, для того чтобы продолжать оказывать услуги по транспортировке российской нефти.

Как отмечает обозреватель RFI, в ближайшие недели станет ясно, хватит ли мощности этого «теневого фрахта» для удовлетворения потребностей Москвы. Эксперты в этом сомневаются. Россия, кажется, предвидит падение объемов своего нефтяного экспорта, заявляя уже о готовности сократить нефтедобычу.

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