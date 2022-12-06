На аэродроме под Курском вспыхнул пожар. Это уже третий подобный инцидент на российских авиабазах за два дня

Пожар вспыхнул на аэродроме под Курском. Губернатор Курской области заявил, что речь идет об атаке беспилотника

Пожар вспыхнул утром во вторник, 6 декабря, в районе аэродрома под Курском. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, это результат атаки беспилотника.

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«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — написал Старовойт в телеграм-канале.

Каких-либо иных заявлений официальных лиц или подтверждений, что пожар на курском аэродроме возник из-за удара БПЛА, — нет.

К 11 часам по местному времени российский госпортал «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщил, что площадь пожара на аэродроме под Курском составила 500 квадратных метров. В 13:30 по местному времени губернатор написал, что пожар все еще не потушен.

Старовойт добавил, что из-за возгорания в районе аэродрома отменили занятия в двух школах: в Халино и в поселке имени маршала Жукова. Поселок Халино расположен в непосредственной близости от аэропорта Курск-Восточный.

Курский аэропорт находится в сотне километров от ближайшей точки украинской границы. Он используется как гражданской, так и военной авиацией. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он не принимает и не отправляет гражданские рейсы, как и ряд других аэропортов на юге и западе России.

Кроме того, издание Baza написало, что этой ночью некие беспилотники атаковали еще и комбинат «Слава» в Брянской области. По данным издания, БПЛА упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом. Baza пишет, что пятитонные резервуары были пусты, и «серьезного пожара удалось избежать». Комбинат находится примерно в 80 километрах от границы с Украиной. Неделю назад в РФ власти уже сообщали об атаке беспилотников на тот же комбинат «Слава». Губернатор Брянской области Александр Богомаз никак не комментировал новый инцидент.

Атаки на стратегические авиабазы под Рязанью и в Энгельсе

Накануне сразу на двух стратегических военных аэродромах в глубине России прогремели взрывы. Речь идет о военных аэродромах «Дягилево» под Рязанью и «Энгельс» Саратовской области. Они расположены в 600–800 км от границы с Украиной.

На обеих базах размещаются самолеты стратегической авиации, способные нести ядерные заряды. Обе авиабазы Россия использовала для нанесения ударов по Украине на протяжении всей войны, отмечают в американском Институте изучения войны (ISW).

Спутниковый снимок самолетов-бомбардировщиков на авиабазе Энгельс в Саратовской области, Россия, 4 декабря 2022 года. via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

Минобороны РФ причиной этих взрывов назвало атаки украинских БПЛА. Ведомство утверждает, что российская ПВО перехватила дроны, однако в результате падения обломков на российских авиабазах трое российских военнослужащих погибли, а также была повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Еще четверо военнослужащих получили ранения, заявило минобороны РФ.

По версии российского министерства обороны, целью Украины было «выведение из строя российских самолетов дальней авиации».

Российские СМИ писали, что на аэродроме «Энгельс» беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, в результате чего два бомбардировщика Ту-95 получили повреждения, а ранения получили два человека. А под Рязанью на аэродроме загорелся бензовоз, в результате чего погибли трое военнослужащих, еще шестеро пострадали. О повреждении военной техники там не сообщалось.

Украина официально не подтверждала свою причастность к инцидентам. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы на российских военных аэродромах, написал в твиттере: «Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета».

Издание The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что дроны были запущены с территории Украины, и как минимум в одной из атак участвовали украинские спецслужбы, действовавшие «рядом с базой» и помогавшие наводить беспилотники на цель.

Накануне Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел украинской энергетической инфраструктуры. В воздушных силах Украины заявили, что украинская ПВО 5 декабря сбила более 60 из более 70 запущенных российских ракет.

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