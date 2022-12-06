Эксперты по вооружению: Российские крылатые ракеты, ударившие по Украине 23 ноября были изготовлены совсем недавно

Расследование

Эксперты Conflict Armament Research (CAR) в Киеве установили, что по меньшей мере одна российская крылатая ракета Х-101, использованная в массированных российских атаках 23 ноября, была изготовлена этой осенью. Некоторые крылатые ракеты, которые Россия запустила по гражданской инфраструктуре Украины в конце ноября, были изготовлены спустя несколько месяцев после введения Западом санкций, призванных лишить Москву компонентов, необходимых для производства этих боеприпасов.

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The New York Times в своей статье сообщает, что эксперты по CAR изучили остатки крылатых ракет Х-101, найденные в Киеве после атаки 23 ноября, произведенной по критически важным объектам украинской энергоинфраструктуры. Одна из ракет была изготовлена этим летом, а другая — не ранее октября, о чем свидетельствуют маркировки на оружии, — говорится в докладе CAR, опубликованном в понедельник.

То, что Россия продолжает производить такие современные управляемые ракеты, как Х-101, говорит о том, что она нашла способ приобрести полупроводники и другие материалы, несмотря на санкции, или о наличии у нее значительных запасов этих компонентов, сделанных еще до начала войны, — сказал один из экспертов.

Выводы Conflict Armament Research, независимой группы, базирующейся в Великобритании, которая занимается идентификацией и отслеживанием оружия и боеприпасов, используемых в войнах, датируются 5 декабря, и, следовательно, являются одними из последних данных по теме. Небольшая группа экспертов прибыла в Киев незадолго до атаки 23 ноября по приглашению украинской службы безопасности.

В ходе четырех предыдущих поездок в Киев после начала российского военного вторжения 24 февраля эксперты обнаружили, что почти все передовое российское военное оборудование, которое они изучили — например, зашифрованные радиостанции и лазерные дальномеры — было создано с использованием западных полупроводников.

Изученные CAR ракеты Х-101 имели 13-значную цифровую маркировку. Эксперты считают, что первые три цифры обозначают завод, на котором была изготовлена ракета, затем следует еще один трехзначный код, указывающий на одну из двух известных версий ракеты Х-101, и две цифры, указывающие на время ее изготовления. Последняя строка из пяти цифр, как они полагают, обозначает производственную партию и серийный номер ракеты.

NYT цитирует Петра Бутовского, польского журналиста, много писавшего о российских военных самолетах и боеприпасах, заявивишего, что числовой анализ группы совпадает с его исследованиями.

Первые три цифры всегда „315“ — это код производственного предприятия. Ракеты Х-101 разрабатываются и производятся компанией «Радуга» в подмосковной Дубне,

— прокомментировал Бутовский вопрос журналистов издания.

.Остатки крылатой ракеты Х-101, извлеченные после атаки на Киев в июне 2022 года, задокументированные CAR в Украине 25 ноября 2022 года.Последние восемь цифр производственного кода оружия начинаются с "82824". © Conflict Armament Research

Ранее в интервью, данном до выхода доклада CAR, аналитик оборонной разведки США сказал, что анализ Бутовского соответствует пониманию американского правительства, как российские производители ракет — включая тех, кто производит Х-101 — маркируют свое оружие. Этот источник издания, не имеющий права говорить публично, заявил, что, по общему мнению, Россия испытывает проблемы с запасами боеприпасов и, возможно, использует относительно новые боеприпасы наряду с гораздо более старыми.

Также, по его мнению, основанному на данных из России, правительство приказало сотрудникам оборонных заводов работать внеурочно, чтобы произвести больше боеприпасов. Он отмечает, что Россия сейчас запускает меньше оружия дальнего радиуса действия, например, крылатых ракет, по меньшему количеству целей в Украине.

Представители Пентагона заявляют, что с начала войны Россия ударила по целям в Украине тысячами единиц оружия дальнего радиуса действия, таких как крылатые и баллистические ракеты малой и средней дальности.

Неясно, исчерпала ли Россия свои запасы старых крылатых ракет. Но военные часто используют в бою в первую очередь старые боеприпасы, поскольку они обычно составляют большую часть запасов страны, — пишет The New York Times.

23 ноября, в тот же день, когда крылатые ракеты атаковали Киев, глава оборонного ведомства США Ллойд Дж. Остин, заявил журналистам, что запасы высокоточного российского вооружения «значительно сократились» и что России будет сложнее быстро производить его «из-за торговых ограничений на микрочипы и другие типы компонентов».

Однако Дамьен Сплитерс, возглавлявший расследование Conflict Armament Research, сомневается в утверждении, что у России не хватает оружия. По его словам, «крылатые ракеты, выпущенные так недавно, могут быть симптомом этого, но это не уверенность».

По данным отчета CAR,

последнее документирование демонстрирует, что РФ все еще способна производить управляемое оружие, такое как крылатая ракета Х101, несмотря на санкции, введенные после вторжения в Украину в феврале 2022 года. CAR продолжит свое расследование. Оно сосредоточится на изучении, указывают ли данные последнего рапорта на то, что экспортные ограничения неэффективны против российских непрямых сетей приобретения или же Россия создала альтернативные сети приобретения компонентов для ракет.

Третьей гипотезой экспертов остается возможный факт того, что РФ накопила достаточное количество компонентов для продолжения производства этого вооружения до ее вторжения в Украину.

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