Литва вслед за Латвией прекращает вещание телеканала «Дождь». Редакцию поддержали RSF и Алексей Навальный

Ньюсрум телеканала «Дождь» в Москве в августе 2021 года.

О прекращении вещания в Литве вечером во вторник, 6 декабря, сообщила Литовская комиссия по радио и телевидению. В комиссии отметили, что лицензия, которую аннулировали власти Латвии, давала телеканалу право распространять созданный контент в странах Евросоюза, России, США и других странах. После аннулирования лицензии «Дождь» перестанет быть доступен в Литве.

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Решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь» было принято Национальным советом по электронным СМИ Латвии (NEPLP) во вторник, 6 декабря, «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко назвал решение латвийского регулятора «абсурдным и не имеющим ничего общего со здравым смыслом».

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призывала власти Латвии не аннулировать лицензию «Дождя» и выразила «глубокое сожаление» в связи с таким решением. «Цензура телеканала “Дождь” — недостойное европейской страны решение», — заявили в организации.

Цензура независимого российского издания подрывает все усилия по борьбе с кремлевской пропагандой, что как раз является важнейшей задачей для властей самой Латвии. Если это решение было принято в связи с “угрозой национальной безопасности и общественному порядку” выявленной спецслужбами, как указано в официальном документе регулятора СМИ, то следует подробнее разъяснить эти причины.

— отмечается в пресс-релизе правозащитников. В RSF власти Латвии призвали к большей прозрачности в своих действиях.

Алексей Навальный, отбывающий заключение в ИК-6 во Владимирской области, также поддержал телеканал. Соратники политика опубликовали соответствующее заявление в его твиттере.

Я хочу выразить свою поддержку «Дождю». Это честное независимое СМИ, с которым я работаю с момента его основания. Их работа в этом году, когда они, бескомпромиссно осудив войну Путина против Украины, стали источником правды об этой войне для миллионов россиян, восхищает меня. Решение властей Латвии о лишении «Дождя» лицензии мне кажется ошибочным и основанным на недостатке информации. Безусловно, Латвия вольна принимать любые решения в интересах своих граждан, и я не думаю, что они видят угрозу в СМИ, ведущий которого допустил оговорку в эфире. Я верю в европейскую демократию и судебную систему и не сомневаюсь, что в итоге с учетом всех факторов будет принято справедливое решение,

— написал Алексей Навальный.

Накануне в поддержку телеканала выступило базирующееся в Риге издание «Медуза».

Решение латвийского Национального совета по электронным СМИ аннулировать лицензию «Дождя» было несправедливым, неверным — и несоразмерным тем формальным нарушениям, которые перечислены ведомством,

— говорится в заявлении редакции, к которому присоединился ряд других изданий, а также независимые журналисты и общественные деятели.

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