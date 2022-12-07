Оглашение приговора Илье Яшину перенесли на 9 декабря

Оглашение приговора по уголовному делу оппозиционера Ильи Яшина отложили на два дня — до 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Мещанского суда Москвы. Заседание было намечено на среду, 7 декабря, но незадолго до его начала в суде объявили эвакуацию.

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Bfm.ru передает, что с 9 утра 7 декабря в здание суда не пускали посетителей из-за сообщений о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. В течение всего времени, что идет процесс над Яшиным, суд неоднократно эвакуировали. Сообщалось, что в суд поступали угрозы о минировании.

Пресс-секретарь суда заявила, что «оглашение приговора по уголовному делу Яшина перенесено на пятницу, 09.12, на 12:00 часов (по московскому времени — RFI)».

В понедельник, 5 декабря, прокурор запросил для Яшина 9 лет лишения свободы за апрельский прямой эфир в YouTube, посвященный убийствам мирных жителей украинской Бучи в период оккупации города силами РФ. Политика обвиняют по так называемой статье «о фейках» о российской армии, то есть по части 2 статьи 207.3, введенной в УК РФ после начала российской войны против Украины и ставшей инструментом военной цензуры. В понедельник, 5 декабря, в Мещанском суде Москвы на процессе над Яшиным прошли прения сторон. Политик выступил с «последним словом», заявив, что не откажется от права говорить правду даже за решеткой. Он также обратился к Владимиру Путину, «который несет ответственность за бойню» в Украине и который «ведет войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками».

► «Моя миссия — говорить правду»: Илья Яшин выступил в суде, где прокурор потребовал для него 9 лет колонии за стрим о Буче

На данный момент самый жестокий приговор по статье 207.3 УК был вынесен бывшему коллеге Яшина по Красносельскому совету депутатов Москвы Алексею Горинову — 7 лет колонии.

По версии прокурора, Яшин 7 апреля в прямой трансляции на своем YouTube-канале «утвердительно сообщил под видом достоверных сведений» об убийствах мирных жителей украинской Бучи в период оккупации города армией России. Доказанным гособвинитель назвал и «мотив политической ненависти» в выступлении Яшина, который якобы «враждебно» рассказывал о госорганах РФ и российских СМИ с их официальной версией случившегося в Буче (в Москве отрицают убийства мирных жителей российскими военными, называя трагедию «фейком» и «постановкой»). Прокурор обвинил Яшина в «распространении вражеской пропаганды» и поддержке позиции «недружественных государств — США и их сателлитов».

Адвокаты оппозиционера настаивали на отсутствии в деле доказательств как распространения «заведомо ложной» информации, так и мотива «политической ненависти»: в стриме Яшин лишь анализировал разные позиции и утверждения о случившемся в Буче, а позиция Минобороны РФ (заинтересованной стороны, несущей ответственность за действия военных) не может считаться «заведомо достоверной и не требующей проверки». По словам адвокатов, Яшин лишь реализовал свое право на свободу слова, передав информацию о Буче, находившуюся в открытом доступе. Следствие не доказало, почему ссылаться на эту информацию Яшину было запрещено.

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