В Москве оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе продлили арест до 12 февраля

Суд в Москве продлил Владимиру Кара-Мурзе арест еще на два месяца — до 12 февраля будущего года. Об этом сообщило издание SOTA со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова, который защищает оппозиционера и политзаключенного.

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Заседание 8 декабря прошло в закрытом режиме по решению судьи Левашовой из Басманного районного суда столицы. Владимир Кара-Мурза прокомментировал это решение:

Владимира Кара-Мурзу обвиняют по статьям о распространении «заведомо ложной» информации об армии РФ по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ч. 1 ст. 284.1 УК) и о государственной измене (ст. 275 УК).

Оппозиционера, который занял открыто антивоенную позицию и решил не покидать Россию, арестовали еще 12 апреля — на 15 суток по административной статье о неповиновении полиции.

В период ареста на него завели первое уголовное дело — по статье 207.3 УК. Поводом стало выступление политика в Палате представителей штата Аризона США (в своей речи он говорил об ударах сил РФ по гражданским объектам Украины и мирному населению). 22 апреля Владимира Кара-Мурзу поместили в СИЗО. В тот же день Минюст включил его в реестр «иностранных агентов».

В июле против Кара-Мурзы возбудили второе дело — об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (за сотрудничество с фондом «Свободная Россия» и проведение круглого стола в поддержку политзаключенных).

О третьем деле — по статье о государственной измене — стало известно в октябре. Поводом для его возбуждения стали публичные выступления политика на международных конференциях, на которых он говорил о нелегитимности выборов в России, о политических репрессиях и цензуре в РФ, а также о войне в Украине.

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