Суд в Петербурге запретил 10 телеграм-каналов, которые «морально разлагают граждан»

Санкт-Петербург в марте 2022 года

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона о запрете ряда телеграм-каналов. Как говорится в заявлении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, речь идет о ресурсах, содержащих запрещенную информацию.

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К запрещенной информации представители российского правосудия отнесли «материалы, направленные на деморализацию граждан и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, призывы военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации к дезертирству, а также оскорбление представителей власти Российской Федерации».

В пресс-службе уточнили, что речь идет о ссылках, «информация по которым морально разлагает граждан РФ и способствует утрате нравственных критериев».

В список запрещенных ссылок, как сообщает «Медиазона», попали, в частности, пять каналов:

♦ Новостной паблик «Украина Сейчас: новости, война, Россия» (почти два миллиона подписчиков)

♦ Украинский проект «Горюшко», публикующий информацию о потерях на войне в Украине на основе открытых источников (почти 13 тысяч подписчиков)

♦ Российское партизанское движение «Останови вагоны», которое сообщает о диверсиях на железной дороге, поджогах и других партизанских антивоенных акциях (почти 10 тысяч подписчиков)

♦ Телеграм-канал «Омерзительные рашисты», публикующий фотографии убитых российских солдат (менее тысячи подписчиков)

♦ А также ссылку, которая ведет на аккаунт пользователя мессенджера с ником MANUSIA PRIBULAN

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