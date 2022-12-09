Илью Яшина приговорили 8,5 годам колонии за стрим о Буче. Это самый жестокий приговор по статье 207.3 УК РФ о военной цензуре

Оппозиционера Илью Яшина приговорили к 8,5 годам лишения свободы за апрельский прямой эфир в YouTube, посвященный убийствам мирных жителей украинской Бучи в период оккупации города армией РФ. Такой приговор 9 декабря вынесла судья Мещанского суда Москвы Оксана Горюнова. Она назвала Яшина виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3, введенной в УК РФ после начала российской войны против Украины и ставшей инструментом военной цензуры. Прокурор требовал для политика 9 лет колонии за распространение информации об армии РФ, которую он назвал «заведомо ложной», и действия по «мотиву политической ненависти». Максимальный срок тюрьмы по части 2 статьи 207.3 — 10 лет.

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Судья Оксана Горюнова в эту пятницу начала оглашение приговора со слов о признании Ильи Яшина виновным в «публичном распространении заведомо ложной информации» о действиях армии России в украинской Буче. Судья сочла вину политика полностью доказанной, назначив ему реальное лишение свободы в колонии общего режима — 8,5 лет. Лишь на полгода меньше, чем требовало гособвинение, которое запросило близкий к максимальному (10 лет) срок для оппозиционера.

В телеграм-канале политика сразу после оглашения вердикта появилось сообщение, переданное Яшиным через адвокатов.

На приговор своему соратнику отреагировал оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в российской тюрьме с января 2021 года и приговоренный к 9 годам колонии в марте этого года.

Отец политика Валерий Яшин после заседания возле здания суда сказал о приговоре: «Нас это не сломило и его не сломит. Абсолютно в этом уверен».

Отец политика поблагодарил всех, кто поддерживал Илью Яшина в ходе процесса, а также освещавших суд независимых журналистов.

Журналисты издания SOTA опубликовали также реакцию матери Ильи Яшина Татьяны.

► «Моя миссия — говорить правду»: Илья Яшин выступил в суде, где прокурор потребовал для него 9 лет колонии за стрим о Буче

Адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Валерия Ветошкина написала о приговоре; «Что это, если не военная цензура при необъявленной войне? (…) Приговор в 8,5 лет — самый строгий по этой статье. Просто потому, что это Илья Яшин».

До сих пор самым жестоким приговором по статье 207.3 УК был вердикт бывшему коллеге Яшина по Красносельскому совету депутатов Москвы Алексею Горинову — 7 лет колонии. Статья 207.3, спешно введенная в УК в начале марта вскоре после вторжения РФ в Украину, стала инструментом военной цензуры. Она карает за распространение информации об использовании российской армии, которую власти сочтут или назовут «заведомо ложной». Илью Яшина, который находится в заключении с 27 июня, обвинили по пункту «д» части 2 статьи 207.3 — «действия по мотиву политической ненависти». Эта вторая часть предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы (при минимальном сроке 3 года тюрьмы — по первой части статьи).

Перед вынесением приговора Яшину глава правозащитной группы «Агора» адвокат Павел Чиков напоминал о судебной практике по статье 207.3 УК.

В приговоре, зачитанном 9 декабря, судья Оксана Горюнова цитировала обвинительное заключение, в котором прокуратура утверждала, что Яшин совершил преступление 7 апреля, когда в ходе прямой трансляции в своем YouTube-канале «по мотивам политической ненависти» «утвердительно сообщил под видом достоверных сведений» об убийствах мирных жителей Бучи во время оккупации города армией РФ. Информация о российских военных в стриме политика под названием «Путину готовят трибунал, ад встречает Жириновского, Хинштейн строчит доносы» названа «заведомо ложной», поскольку не соответствует официальной позиции Минобороны РФ. В тексте приговора судья зачитала также ответ военного ведомства на запрос следователя, который начинается словами: «Российская Федерация не ведет войну с Украиной». Судья согласилась с обвинением, которое вменило Яшину «мотив политической ненависти» («к российским государственным институтам»). Это отягчающее обстоятельство позволяет ужесточить наказание по статье 207.3.

Судья Горюнова также не согласилась с доводами защиты о том, что Яшин приводил и анализировал чужие позиции о событиях в Буче. Она отвергла и мнения экспертов, приглашенных защитой, которые оспаривали обоснованность официальной лингвистической экспертизы следствия, положенной в основу обвинения. Суд признал допустимой экспертизу, проведённую подполковником юстиции Мариной Савосиной, сотрудницей судебно-экспертного центра Следственного комитета.

5 декабря в Мещанском суде на процессе над Яшиным прошли прения сторон. Политик выступил с «последним словом», заявив, что не откажется от права говорить правду даже за решеткой. Он также обратился к Владимиру Путину, «который несет ответственность за бойню» в Украине и который «ведет войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками».

По версии прокурора, Яшин 7 апреля в прямой трансляции на своем YouTube-канале «утвердительно сообщил под видом достоверных сведений» об убийствах мирных жителей украинской Бучи в период оккупации города армией России. Доказанным гособвинитель назвал и «мотив политической ненависти» в выступлении Яшина, который якобы «враждебно» рассказывал о госорганах РФ и российских СМИ с их официальной версией случившегося в Буче (в Москве отрицают убийства мирных жителей российскими военными, называя трагедию «фейком» и «постановкой»). Прокурор обвинил Яшина в «распространении вражеской пропаганды» и поддержке позиции «недружественных государств — США и их сателлитов».

Адвокаты оппозиционера настаивали на отсутствии в деле доказательств как распространения «заведомо ложной» информации, так и мотива «политической ненависти»: в стриме Яшин лишь анализировал разные позиции и утверждения о случившемся в Буче, а позиция Минобороны РФ (заинтересованной стороны, несущей ответственность за действия военных) не может считаться «заведомо достоверной и не требующей проверки». По словам адвокатов, Яшин лишь реализовал свое право на свободу слова, передав информацию о Буче, находившуюся в открытом доступе. Следствие не доказало, почему ссылаться на эту информацию Яшину было запрещено.

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