Как российские пропагандисты романтизируют образ «ЧВК Вагнера»

Пропаганда

В то время как Евгений Пригожин набирает политический вес в российском медиапространстве, созданная им «ЧВК Вагнера» пользуется все большей популярностью у российских государственных СМИ и отдельных пропагандистов режима. От песен во славу «воинов» «ЧВК» и восторженных постов Z-блогеров до рекламных роликов на госканалах — образ благородных наемников-патриотов необходим властям, чтобы вовлекать в машину войны все больше мужчин.

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В начале ноября российский пропагандистский телеканал RT выпустил 26-минутный сюжет под названием «ЧВК „Вагнер“. Контракт с Родиной» — своего рода трибьют незаконному вооруженному формированию, участвующему в боевых действиях в Украине. Репортаж был снят на подступах к Бахмуту, под Артемовском в Донецкой области, где «вагнеровцы» не очень успешно и с большими потерями ведут наступление последние несколько месяцев. New York Times называет битву под Бахмутом одной из самых затяжных в этой войне.

«Для нас сделали огромное исключение», — предупреждает автор сюжета RT Андрей Ященко, настаивая на эксклюзивности отснятого материала. Об эксклюзивности съемок ЧВК говорится в подводках к аналогичным сюжетам «Первого канала».

Не наемничество, а «контракт с родиной»

«ЧВК Вагнера — это место, где собраны идейные профессионалы своего дела», — рапортует корреспондент RT. Посыл репортажа заложен в самом названии: участие в „ЧВК“ — не наемничество, а «контракт с родиной».

Я работаю на благо российского народа, на благо России, а называть меня наемником — это их личное право,

— говорит один из героев сюжета.

Понятие «контракта с Родиной» появляется и в недавнем художественном фильме «Лучшие в аду», посвященном участию «ЧВК Вагнера» в войне в Украине, одним из создателей которого выступил сам Евгений Пригожин.

У нас есть контракт, контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью,

— говорится в титрах в начале фильма.

Это не первый художественный фильм «повара Путина» и основателя «группы Вагнера»: Пригожину приписывают участие как минимум в шести лентах.

Мужская работа

Наемничество в России официально запрещено законом и карается уголовным наказанием вплоть до 15 лет заключения. Однако об этом журналисты RT и других российских официальных СМИ предпочитают не упоминать.

В репортаже RT появляются кадры с трупами якобы украинских военнослужащих, брошенными украинской армией, которая не хочет «забирать своих». Бойцы «группы Вагнера» также высказывают свое отношение к «украинской пропаганде»: «уровень ихней пропаганды он прямо для детей, для школьников, не для взрослых людей».

Отдельный нарратив посвящен, разумеется, «украинским националистам». «Они говорят, что все русскоязычное население не должно существовать», — объясняет участник «ЧВК Вагнера» суть противника. После этого на видео появляется мужчина, снимающий с себя свитер. В кадре крупным планом показывают его татуировку на спине, увенчанную свастикой. Другие татуировки на груди у «украинского националиста» набиты почему-то на русском языке.

Российские наемники, напротив, представлены героями: мужественными, принципиальными и деятельными. «Cтрашно просто сломаться», — говорит один из них. «То есть вы этого боитесь даже больше, чем умереть или ранение получить?» — как будто недоумевает репортер RT. «Да, — уверенно отвечает герой. — Мы рождены мужчинами. Выполняем и занимаемся мужской работой. Поэтому сломаться в тот момент, когда на тебя рассчитывают другие, это страшно».

RT настаивает на элитном характере отрядов «ЧВК Вагнера». «У „музыкантов“ даже есть свое собственное подразделение противовоздушной обороны», — восхищается автор репортажа. О том, что в «ЧВК Вагнера» массово вербуют заключенных российских колоний и практикуют внесудебные казни кувалдой за сдачу в плен, пропагандисты предпочитают молчать.

Нам хотелось показать, кто эти люди на самом деле. Я всем задавал вопрос, что они думают про то, что их называют наемниками. Их ответы, их реакция меня поразили. Это настоящие патриоты, мужики, которые готовы идти до конца, несмотря ни на что. Несмотря на все опасности и проблемы, которые существуют в их работе. Нам очень хотелось показать, что эти таинственные «вагнеры» — такие же люди как мы с вами, что у них есть свои страхи, сомнения, но при этом хотелось показать глубину их личности, показать, что это не какие-то наёмники, которым дали в руки автоматы и они побежали во всех стрелять,

— рассказал автор фильма Андрей Ященко на форуме «ProДФО-Сахалин: Всё для Победы!», который прошел в Южно-Сахалинске.

Работа мечты

1 декабря телеканал RT продолжил восхваление «ЧВК Вагнера», выпустив уже по-настоящему рекламный ролик, посвященный наемникам. «Нам удалось попасть на тренировочную базу, пожалуй, самой закрытой и самой обсуждаемой сегодня военной организации — ЧВК „Вагнер“», — написала автор сюжета Анна Книщенко. Ее сообщение перепостила глава RT Маргарита Симоньян.

В ролике демонстрируются условия проживания наемников — большие армейские палатки с кроватями и печкой и опрятная столовая с подавальщиками. Один из сотрудников «ЧВК Вагнера» подробно описывает подготовку, которую проводят «инструкторы с боевым опытом». В ролике RT также нет ни заключенных, ни кувалд, а лишь крепко сбитые и довольные жизнью мужчины в масках и темных очках.

«Философия очень простая. Одна общая цель у нас — это защита нашей родины», — говорит один из наемников, объясняющий, что пришел в «ЧВК Вагнера», чтобы «самореализоваться в военном деле».

После выпуска ролика российские пропагандисты начали распространять в своих телеграм-каналах призывы «послужить родине в зоне СВО» в рядах «ЧВК Вагнер». Соответствующее объявление, в котором сомневающимся рекомендовали посмотреть сюжет RT о «ЧВК», перепостил, например, в своем канале Владимир Соловьев и военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

Соловьев также отдельным постом опубликовал объявление о наборе в ЧВК для желающих «защищать Родину». В качестве условий в анонсе перечислены: трехнедельное обучение, зарплата от 240 тысяч рублей, страховка и «коллектив, нацеленный на эффективную работу».

Денежный фактор остается одним из основных стимулов для участия в войне, в особенности для выходцев из депрессивных регионов. Такое предложение от главного российского пропагандиста резко контрастирует с условиями, в которых оказались мобилизованные россияне, не получившие обещанных выплат, экипировки и какой-либо военной подготовки.

Еще один военкор ВГТРК Александр Сладков посвятил «ЧВК Вагнера» исполненный пафоса текст, в котором называет вагнеровцев «загадочными богатырями, каким-то своим чудо-оружием защищающим народ». По утверждению Сладкова, «сказка про Вагнера» зиждется на реальности», потому что «они никогда не отступают» и «у них нет проблем». «Сегодня „Вагнер“ — это уже часть нашей войны, часть ее экономики, часть культуры войны, и обойтись без „Вагнера“ уже, кажется, невозможно», — утверждает пропагандист.

«Оркестранты войны»

Голосом «ЧВК Вагнера» на российской эстраде стала певица Вика Цыганова, звезда русского шансона и автор хитов «Русская водка» и «Гуляй, анархия».

За месяц песня Цыгановой «Вагнер» набрала в YouTube почти четыре миллиона просмотров. Кроме того, посвященную наемникам песню Цыгановой стали исполнять на сцене. 25 ноября артисты театра оперетты Железногорска в Красноярском крае спели «Вагнера» на концерте под названием «Легенды русского рока». «Из полутора часов концерта полчаса забрали на пропаганду», — сообщил один из читателей красноярского портала NGS24.

6 декабря Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале видеозапись концерта в Кремлевском дворце, посвященного дню героев отечества, на котором выступила уже сама Цыганова. По словам журналистки, концерт под названием «Здравствуй, страна героев!» покажут в эфире 9 декабря.

Представитель российских оккупационных сил в Украине Александр Малькевич, который называет себя «внештатным советником врио губернатора Херсонской области», провел в своем телеграм-канале опрос «Кто из женщин, регулярно появляющихся в медиа, может стать нашим „голосом СВО“», куда включил Вику Цыганову.

В конце ноября телеканал НТВ показал сюжет под названием «Вика Цыганова получила от бойцов ЧВК „Вагнер“ букет лилий и расплакалась». В репортаже певица рассказывает, что ездила на Донбасс «все восемь лет и дружила с Александром Захарченко».

Я всю жизнь свою на передовой, понимаете, у меня девять поездок в Чечню, у меня Сирия за плечами, у меня Крым,

— объясняет Цыганова. Она также утверждает, что послушав ее песни, один десатник, потерявший ногу, «просто встал», а у другого раненого бойца, которому она пела прямо «в глаза», «перестала болеть нога».

Вакханалия в поддержку «ЧВК Вагнера» в пропагандистских российских СМИ и телеграм-каналах происходит на фоне продолжающейся вербовки заключенных. Как сообщило издание «Верстка» 8 декабря, вторая волна вербовки началась две недели назад. За последнюю неделю вербовщики побывали, как минимум, в четырех колониях, в том числе в ИК-6 во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Оттуда на войну отобрали 75 человек. Вербовки также идут в колониях в Мордовии, Ярославской и Смоленской областях.

Группа депутатов Европарламента призвала исполнительные власти ЕС внести «ЧВК Вагнера» в список террористических организаций, сообщило в ноябре издание Politico. Американские сенаторы тем временем инициировали законопроект о признании группировки наемников Пригожина иностранной террористической организацией.

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