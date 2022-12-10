Списание России с баланса: французская TotalEnergies «обесценила» партнерство с НОВАТЕК

Россия - Франция

Французский энергетический гигант TotalEnergies сделал новый шаг на пути ухода из России. 9 декабря 2022 года компания объявила о решениях, которые позволяют ей дистанцироваться от российского партнера НОВАТЕК.

Французский энергетический гигант TotalEnergies сделал новый шаг на тернистом пути «постепенного» ухода из России. 9 декабря компания объявила о решениях, которые позволяют ей максимально дистанцироваться от российского партнера НОВАТЕК, акционером которого она является. Группа TotalEnergies вывела своих представителей из совета директоров НОВАТЕКа и исключила 19,4% его акций из своей отчетности, зафиксировав в ней обесценение активов на $3,7 млрд. Французская компания объяснила, почему сейчас не может просто избавиться от этого актива (из-за Геннадия Тимченко) и почему продолжает поставлять в Европу российский сжиженный газ по долгосрочному контракту с «Ямал СПГ», своим совместным предприятием с НОВАТЕКом и акционерами из Китая.

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В специальном заявлении 9 декабря группа TotalEnergies напомнила о своем решении от 22 марта о «постепенном выходе из российских активов» после начала войны РФ против Украины. Французский гигант сократил работу на российском направлении и избавился от ряда активов в этой стране.

В эту пятницу TotalEnergies заявила, что в сегодняшней ситуации «не может продать» принадлежащие ей 19,4% акций российского НОВАТЕКа (партнерство французов с этой компанией началось еще в 2011 году). Этому препятствуют, с одной стороны, условия соглашения между акционерами, а с другой стороны, режим санкций ЕС в отношении России. Группа указала на «запрет продажи активов одному из основных акционеров НОВАТЕКа из-за введенных против него санкций». Агентство France-Presse уточняет, что речь идет о Геннадии Тимченко, попавшем под западные санкции бизнесмене из ближнего круга Владимира Путина.

По последним раскрытым данным, крупнейшие акционеры НОВАТЭК — Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies (19,4%) и "Газпром" (9,99%), за рубежом обращается менее 20% акций.

Санкционным режимом Евросоюза TotalEnergies объяснила и свои новые решения в отношении актива (доли в НОВАТЕК), от которого французская группа не может сейчас избавиться. Компания объявила о немедленном отзыве двух своих представителей из совета директоров российского партнера. TotalEnergies признала, что из-за санкций, введенных с начала войны, они «вынуждены воздерживаться» от участия в принятии решений, «в особенности по финансовым вопросам». Поскольку представители французской группы «больше не в состоянии в полной мере выполнять свои функции в совете» директоров НОВАТЕК, их решено отозвать.

TotalEnergies признает, что в такой ситуации теряет «значительное влияние» как акционер НОВАТЕК. Ссылаясь на внутренние правила, французский гигант объявляет, что больше не будет учитывать принадлежащую ему в российской компании долю в своей отчетности. В ней будет зафиксирован возможный убыток от обесценения этого актива на сумму $3,7 миллиардов (за четвертый квартал этого года). Из отчетности TotalEnergies также будут исключены разведанные запасы ископаемого топлива, заявленные в конце 2021 в рамках партнерства с НОВАТЕК: 1,7 млрд баррелей, согласно заявлению французской группы.

Агентство France-Presse отмечает, что TotalEnergies уже в четвертый раз с начала года (и начала войны) отражает в своей финансовой отчетности обесценение российских активов. Общая сумма этих списаний составляет уже $14,4 млрд (AFP отмечает, что до российского вторжения в Украину TotalEnergies оценивала свои активы в РФ в $13,7 млрд).

France-Presse также объясняет, что отныне доля в НОВАТЕКе не будет приносить дивидендов TotalEnergies.

TotalEnergies — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире (входит в Топ-10). Ее соседи по рейтингу, мировые гиганты Royal Dutch Shell, BP и ExxonMobil сообщали о выходе из проектов в России и отказе от ее энергоносителей. Капитализация TotalEnergies с начала 2022 года увеличилась на 18,6% — до 136 млрд евро. В III квартале группа вновь увеличила чистую прибыль на 43% в годовом выражении благодаря повышению цен на нефть и природный газ. Чистая прибыль TotalEnergies в июле-октябре составила $6,63 млрд против $4,65 млрд годом ранее.Скорректированная прибыль (без учета изменений товарных запасов, покупки или продажи активов) подскочила в 2 раза и составила $9,86 млрд. Выручка повысилась до $69,04 млрд с $54,73 млрд годом ранее.

TotalEnergies и поставки СПГ с Ямала

В своем заявлении 9 декабря французская компания также подчеркивает, что, сокращая бизнес с РФ, намерена «продолжать поставки в Европу сжиженного природного газа» из России. Речь идет о долгосрочных контрактах в рамках проекта «Ямал СПГ», совместного предприятия TotalEnergies с НОВАТЕК и партнерами из КНР. Французская группа — участник проекта с 2013 года, она является акционером завода по сжижению газа «Ямал СПГ» с долей 20%.

Глава французской группы Патрик Пуянне неоднократно заявлял, что компания продолжит поставки СПГ с Ямала до тех пор, пока в Евросоюзе нет эмбарго на российский газ, а НОВАТЕК не находится под западными санкциями. Руководитель TotalEnergies ссылается на необходимость обеспечивать ЕС газом в условиях, когда Путин сократил до минимума трубопроводные газовые поставки в единую Европу. Пуянне приводит и другой аргумент в ответ на требования полного разрыва с РФ: в случае разрыва контрактов на поставки СПГ с Ямала TotalEnergies придется выплатить россиянам астрономическую неустойку в размере 40 – 50 миллиардов евро, что, по словам бизнесмена, было бы просто «неразумно».

Стоит также учитывать то, что газ «Ямал СПГ» является собственностью консорциума инвесторов проекта (частного НОВАТЕК, TotalEnergies и китайских партнеров), а сам проект работает в особом — предельно льготном — налоговом режиме.

Справка: «Ямал СПГ» ПАО «Ямал СПГ» зарегистрировано в 2005 году. Оператор проекта — совместное предприятие НОВАТЭК (50,1%), французская TotalEnergies (20%), а также Китайская национальная Нефтегазовая корпорация CNPC (20%) и китайский же Фонд Шелкового пути (9,9%). Запуск завода по сжижению газа осуществляется тремя очередями в 2017, 2018 и 2019 годах. В 2021 году с причалов предприятия было отгружено 19,6 млн тонн СПГ. По данным СПАРК, выручка за прошлый год превысила 562 млрд рублей ($9 млрд). На 12 лет консорциум освобожден от налога на добычу полезных ископаемых, вывозной таможенной пошлины, налога на прибыль (той части, которая идет в федеральный бюджет) и даже ввозной пошлины на оборудование. До 2029 года в региональный бюджет компания платит лишь налог на прибыль по льготной ставке — 13,5% вместо 18%. Правда, в конце сентября «Коммерсант» сообщал о планах властей РФ для покрытия дефицита бюджета и финансирования войны на три года повысить ставку налога на прибыль для производителей СПГ до 32%.

TotalEnergies формально остается участником другого мегапроекта по производству в РФ сжиженного газа — «Арктик СПГ 2» с долей 10%. Другие участники — НОВАТЭК (60%), китайских корпорации CNPC (10%) и CNOOC (10%), консорциум японских компаний MITSUI и JOGMEC (10%).

Французы уже вложили в «Арктик СПГ 2» $2,5 млрд, запуск первой линии был запланирован на 2023 год, но введенные в ответ на войну, развязанную Путиным санкции, привели к заморозке проекта. Еще 22 марта группа TotalEnergies заявила о прекращении инвестиций в проект, а в апреле зафиксировала в своей финансовой отчетности возможное обесценение этого российского актива на сумму $4,1 миллиардов.

Дивиденды TotalEnergies от НОВАТЕК и война в Украине

Агентства AFP и Reuters сообщают, что объявленное 9 декабря группой TotalEnergies «списание с баланса» российского партнера НОВАТЕК не помешает французской компании в четвертом квартале получить от россиян дивиденды в размере до 430 миллионов евро. Аналитик RBC Capital Markets Бирай Борхатария напомнил Reuters, что за первое полугодие 2022 года французы-акционеры получили от НОВАТЕК $450 млн дивидендов, и вторая выплата вряд ли будет ниже.

France-Presse цитирует мнение французского экономиста Максима Комба, который считает, что перед TotalEnergies неизбежно встает вопрос этического характера в связи с этой прибылью, полученной из РФ во время развязанной этой страной войны. Эксперт задается вопросом о том, не стоит ли французской группе перечислить эти «запятнанные кровью» средства на восстановление Украины.

«Поэтапная приостановка» работы с РФ

Через месяц после вторжения в РФ в Украину TotalEnergies обнародовала свои стратегические принципы работы с Россией в ответ на «серьезные обвинения в соучастии в военных преступлениях», которые компания назвала «необоснованными».

«Обеспечить строгое соблюдение текущих и будущих санкций ЕС, независимо от последствий» этих мер для российских активов группы, а также «начать поэтапную приостановку деятельности в России».

Прекратить все инвестиции в российские проекты.

«Не сводить на нет цель санкций против России», то есть «не передавать необоснованно» свои активы заинтересованным сторонам в РФ.

Продолжать обеспечивать безопасность энергоснабжения Европы, определенных властями ЕС.

Тогда же, 22 марта, TotalEnergies указала, что, «вопреки мнению ряда комментаторов, не является оператором нефтяных и газовых месторождений или заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в России».

В самом начале войны, еще 25 февраля, глава TotalEnergies запретил своим трейдерам покупку российской нефти и нефтепродуктов на спотовом рынке. Французская группа также прекратила спотовые покупки российского трубопроводного газа и СПГ.

22 марта TotalEnergies заявила, что полностью прекратит покупать российскую нефть и нефтепродукты по долгосрочным контрактам после истечения срока их действия — до конца текущего года. Новые контракты заключаться не будут. Речь идет о снабжении российской нефтью НПЗ в восточной Германии по нефтепроводу «Дружба» и контрактах на поставки российского дизельного топлива (от импорта которого ЕС сильно зависит). Уже в марте TotalEnergies не продлила один из контрактов на поставки по «Дружбе», уточнив, что все остальные контракты с РФ действуют максимум до 31 декабря 2022 года (и подлены не будут).

6 июля группа TotalEnergies объявила об окончательном выходе из проекта освоения нефтяного Харягинского месторождения, где с 1999 года было добыто 20 млн тонн нефти. 20-процентную долю в проекте французы уступили российскому партнеру — «Зарубежнефти», оператору месторождения. 3 августа сделка была завершена. Ранее из проекта вышла норвежская компания Equinor (бывшая Statoil), которая владела в нем долей в 30%.

TotalEnergies также объявляла о продаже своего завода по производству моторных масел и смазочных материалов в Калужской области, запущенного в 2018 году.

26 августа TotalEnergies объявила о продаже российскому НОВАТЕК своей доли 49% в совместном предприятии «Тернефтегаз», которое эксплуатирует газоконденсатное месторождение Термокарстовое. Сообщение о сделке было опубликовано два дня спустя после публикации газетой Le Monde расследования об использовании конденсата, добываемого «Тернефтегазом», в производстве авиационного керосина для армии РФ и его поставках на аэродромы, с которых вылетали самолеты, наносившие удары по Мариуполю и Харькову. С момента публикации компания TotalEnergies выпустила несколько разных заявлений с опровержением подозрений в своей причастности к снабжению топливом российских ВКС, бомбящих Украину.

На фоне скандала TotalEnergies заявила, что о сделке по продаже своей доли в «Тернефтегазе» НОВАТЕКу компания договорилась еще 18 июля, разрешение у властей РФ было запрошено 8 августа и получено 25 числа, соглашение было подписано 26 августа, а в начале сентября продажа была завершена.

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