На калмыцкого журналиста Валерия Бадмаева завели уголовное дело по цензурной статье о «дискредитации армии»

На 72-летнего калмыцкого журналиста и правозащитника Валерия Бадмаева возбудили дело по цензурной статье 280.3 УК РФ («публичная дискредитация армии РФ»). По данным СМИ, поводом послужил репост об обстреле Мариуполя российской армией, сделанный им в мае во «Вконтакте». Суд в рамках меры пресечения запретил журналисту разговаривать по телефону и пользоваться интернетом. Об этом телеканалу «Дождь» сообщила адвокат журналиста Гелена Федорова.

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В пятницу, 9 декабря, Бадмаева задержали в Элисте, писал портал «Активатика». Сообщение о задержании поступило от самого Валерия Бадмаева, который успел позвонить одному из соратников с чужого номера.

По словам последнего, в квартире у журналиста провели обыск, полицейские изъяли у него телефон и ноутбук.

С начала войны РФ против Украины Бадмаев публично высказывался с критикой политики Владимира Путина, агрессии против Украины, мобилизации. После начала полномасштабного вторжения в YouTube было опубликовано его обращение под названием «За что должны умирать люди на Украине? Обращение Бадмаева Валерия Антоновича».

«По-настоящему благородный лидер своей страны никогда бы, ни при каких обстоятельствах не развязал бы такую бойню. Лично я против политики Путина, против войны в Украине», — сказал Бадмаев своем видеообращении.

Судя по комментарию самого Валерия Бадмаева под этим видео, за ролик на него составили протокол по административной статье о «дискредитации армии». При этом ролик был опубликован 26 февраля, еще до введения новой цензурной статьи КоАП. По данным «Активатики», всего на Бадмаева завели два административных дела о «дискредитации армии» и оштрафовали на 35 тысяч рублей.

По российскому закону, в случае повторного нарушения в течение полугода гражданам грозит уголовное дело по аналогичной статье УК 280.3, что и произошло в данном случае.

10 декабря стало известно, что на журналиста завели уголовное дело по статье 280.3. Суд в Элисте назначил Бадмаеву «запрет определенных действий», то есть запрет на разговоры по телефону и использование интернета. Об этом телеканалу «Дождь» сообщила его адвокат Гелена Федорова. Представитель СК просил поместить Бадмаева под домашний арест, в чем суд отказал.

Как пишет «Кавказ. Реалии», уголовное дело завели на него из-за репоста видео «ВКонтакте» с рассказом бойца «Азова» о применении российской армией форфорных бомб в Мариуполе. Родственница правозащитника (попросившая не называть ее имени) рассказала «Кавказскому узлу», что речь идет о публикации на странице журналиста от 16 мая.

Она также сообщила «Кавказскому узлу», что Валерий Бадмаев отказался от услуг адвоката, поскольку намерен защищать себя сам. При этом ему назначили государственного защитника.

Первая часть статьи УК 280.3 предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Поддержать калмыцкого журналиста в суде пришли более 20 человек, в основном активисты съезда ойрат-калмыцкого народа, сообщил «Кавказскому узлу» участник съезда Николай Шевенов. По его словам, судья запретила слушателям присуствовать на заседании, сославшись на эпидемию гриппа.

Как отмечает «Активатика» со ссылкой на одного из калмыцких активистов, на днях на российском государственном телевидении упоминали Валерия Бадмаева «в связи с вопросом о независимости Калмыкии».

Валерий Бадмаев — главный рекдактор газеты «Современная Калмыкия», правозащитник, один из инициаторов съезда ойрад-калмыцкого народа. Как передавал «Кавказский узел», в 2021 году, после проведения съезда, его задержали вместе с другими активистами и назначили ему 40 часов обязательных работ по обвинению в «повторном нарушении порядка проведения акции».

По данным правозащитного портала «ОВД-Инфо», фигурантами уголовных дел, возбужденных в связи с выражением протеста против нападения на Украину, стали более 360 человек (статистика включает оккупированный Крым, где работают российские репрессивные органы). Лишены свободы по подобным приговорам уже 14 человек, в местах лишения свободы до вынесения приговора оказались более 90 человек, еще 11 человек — под домашним арестом.

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