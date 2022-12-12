В Урус-Мартане начались облавы после перепалки с участием сотрудника ГИБДД. Кадыров пригрозил очевидцам ссоры отправкой на войну

В чеченском Урус-Мартане начались облавы после перепалки с участием сотрудника ГИБДД. Глава республики Рамзан Кадыров пригрозил отправкой на войну в Украину свидетелям ссоры, которые, по его мнению, вели себя неподобающе по отношению к гаишнику.

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Как писал «Кавказский узел», вечером 10 декабря в Урус-Мартане произошел конфликт между силовиком (по одним данным, сотрудником СОБРа, по другим — резервистом Росгвардии) и сотрудником ГИБДД.

Сообщается, что силовик дал пощечину сотруднику ГИБДД, последний в ответ начал стрелять в землю. Как пишет телеграм-канал Baza, росгвардеец «специально начал провоцировать» сотрудника ГИБДД из-за неких старых обид. Свидетелями стали местные жители.

По данным Baza, никто из местных жителей не вмешивался в перепалку и не пытался разнять конфликтующих. По другим данным, которые приводит The Insider, некоторые прохожие вступились за росгвардейца.

Телеграм-канал Niyso утверждает, что росгвардеец позвал своих друзей, после чего те увезли сотрудника ГИБДД в неизвестном направлении.

Глава республики Рамзан Кадыров, вставший на сторону гаишника, приказал отправить в город подразделения силовиков. Он пригрозил отправить на войну с Украиной всех, кто наблюдал за конфликтом. Его возмутило то, что свидетели ссоры в Урус-Мартане оказались на стороне мужчины, конфликтовавшего с сотрудником ГИБДД.

«Окружили одного или двух сотрудников, сигналили им — вы показали, что вы не мужчины», — сказал Кадыров.

«Я приказал всем спецподразделениям выехать туда, а также призываю всех, кто вчера там был, если вы мужчины, приехать и напасть на сотрудников, вы ведь хотите воевать и драться с нами. Или мы отправим вас в Украину, где проводится специальная операция. Позор вам. Вы не мужчины, если не можете защитить сотрудника, которые приехал к вам для защиты ваших дорог», — заявил глава Чечни (перевод оппозиционного чеченского телеграм-канала Niyso).

Вечером 11 декабря в Урус-Мартане начались облавы. В город прибыл начальник управления госавтоинспекции МВД по Чечне Идрис Черхигов. Он заявил агентству «Грозный-информ», что в рейдах задействовано более 500 сотрудников правоохранительных органов.

«Рамзан Кадыров нам поручил проводить рейдовые мероприятия на территории Урус-Мартановского района до тех пор, пока не будут пойманы все участники этого инцидента, и они не научатся уважать сотрудников, а также соблюдать правила дорожного движения», — заявил Черхигов.

Оппозиционный чеченский телеграм-канал Niyso во второй половине дня 12 декабря сообщил, что облавы уже перекидываются на соседние населенные пункты. По неподтвержденной информации, которую приводит канал, около 150 похищенных свезли в местный спортзал. Ранее канал сообщал о примерно 20 похищенных.

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