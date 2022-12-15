Сделать удаленную работу россиян из-за границы невозможной намерены в Госдуме

До конца осенней сессии Госдума РФ планирует принять закон, который запретит удалённую работу из-за границы. По данным издания «Верстка», запрет коснётся сотрудников госсектора, специалистов по информационной безопасности компаний, а также некоторых других сфер. Очевидно, что запрет направлен на россиян, покинувших страну после начала войны и объявления мобилизации. Полностью запретить удалённую работу планируется для сотрудников тех сфер, в которых распространяется секретная и важная для безопасности информация.

Реклама Читать далее

В интервью «Ведомостям» эту законодательную инициативу объяснил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас: «Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», - сказал Клишас.

Некоторые российские компании уже сейчас негласно ввели ограничения на удалённую работу из-за рубежа. Как пишет «Вёрстка», нежелательным нахождение персонала за границей считают в Норникеле и Сбербанке.

Российские законодатели ранее уже выражали недовольство тем, что уехавшие из страны от войны и мобилизации граждане продолжают дистанционно работать на российские компании и организации. Данные о количестве россиян эмигрировавших из страны после начала войны в Украине , а потом и после объявления «частичной мобилизации» разнятся, но сопоставляя их можно говорить о нескольких миллионах граждан. Только за первые две недели после объявленной 21 сентября мобилизации страну покинуло около 700 тысяч россиян. В основном они выехали в страны бывшего СССР – Казахстан, Грузию, Армению, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.

На отток IT- специалистов в российском правительстве обратили внимание еще весной 2022 года. Премьер Михаил Мишустин обещал программистам льготную ипотеку и отсрочку от армии, а государственные компании и банки почти вдвое увеличили число открытых вакансий. Выпускающие мобильные приложения компании получили налоговые льготы и освобождение от проверок контрольными органами на три года. Но большая часть эмигрировавших не откликнулась на призывы правительства. А после объявления мобилизации Россию покинули и те, кто вернулся и те, кто оставался в стране после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Эксперты считают, что принятие законопроекта, запрещающего работать удаленно из-за границы на российские компании, создаст части россиян неудобства, однако вряд ли будет способствовать возвращению специалистов в страну.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться