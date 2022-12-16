Евгений Пригожин потребовал признать Францию государством – спонсором терроризма после того, как глава Русского дома в ЦАР получил посылку со взрывчаткой. Заявлению Пригожина предшествовало покушение на главу Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого. Сообщалось, что он получил анонимную посылку, при вскрытии которой произошел взрыв. Сытый был госпитализирован в Банги, его состояние оценивается как тяжелое, но его жизни ничто не угрожает. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов назвал случившееся с Сытым терактом.

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Из заявления Пригожина, распространенного его пресс-службой, следует, что в середине ноября Сытый получил посылку, в которой была фотография его сына, проживающего во Франции. К посылке прилагалась записка, в которой, как пишет пресс-служба Пригожина, говорилось, что в следующий раз глава Русского дома в ЦАР получит голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов». К посылке со взрывчаткой, присланной 16 декабря, прилагалась записка со словами «Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки», — пишет Пригожин.

«Я уже обратился в Министерство иностранных дел РФ с тем, чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством — спонсором терроризма, а также проведение досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников — США и других», — заявил он.

Центральноафриканская Республика, страна, в которой с 2013 года идет гражданская война, находится в центре политики влияния России в Африке. Растущая роль группировки Вагнера фактически заставила Францию вывести в четверг своих последних солдат из страны.

Глава военизированной группировки Вагнера Евгений Пригожин в течение многих лет отрицал свою причастность к ней, минувшим летом внезапно признав, что является ее главой.

В своем заявление о покушении на главу Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого Пригожин не предоставил никаких доказательств. Агентство France-Presse не смогло подтвердить содержание этих заявлений.

Этот «преступный акт» был направлен на «нанесение ущерба развитию дружественных отношений» между Москвой и Банги, — заявил российский МИД, также не предоставив дополнительных подробностей.

Глава французской дипломатии опровергла эти обвинения спустя несколько часов в интервью AFP.

Эта информация ложная, а также является ярким примером российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду,

— сказала Катрин Колонна.

По ее словам «группа (Вагнера) занимается поборами с гражданского населения, и об этом можно много говорить, но сегодня не время», — добавила она. Франция регулярно обвиняет группу Вагнера в манипулировании общественным мнением против Франции в нескольких африканских странах и в экономическом хищничестве под прикрытием контрактов на государственную защиту.

Последние 47 французских солдат, дислоцированных в Центральноафриканской Республике покинули страну в четверг. Летом 2021 года Франция решила приостановить военное сотрудничество с Банги, который считался «соучастником» антифранцузской кампании, организованной Россией. Франция регулярно обвиняет российские военизированные формирования в совершении злоупотреблений против гражданского населения и в установлении режима «хищнической эксплуатации» ресурсов Центральной Африки.

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