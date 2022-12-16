Нобелевский лауреат «Мемориал» собрал друзей в Москве

10 декабря в Осло была вручена Нобелевская премия мира. В этом году ее разделили белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, российский «Мемориал» и украинский «Центр гражданских свобод».

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Из трех лауреатов нынешнего года лишь украинская организация не подвергается репрессиям со стороны местных властей. Алесь Беляцкий находится за решеткой, а признанный в России иностранным агентом «Мемориал» ликвидирован и в скором времени может лишиться здания в центре Москвы.

А пока 15 декабря «Мемориал» в здании на улице Каретный ряд собрал своих друзей, чтобы разделить с ними радость получения премии и продемонстрировать нобелевскую медаль. «Когда мы начинали составлять списки тех, кого хотели бы пригласить, думали, что он будет небольшим, - сказал глава «Мемориала» Ян Рачинский, - И тем более приятно видеть, что сегодня здесь собралось столько наших друзей».

Поздравить «Мемориал» пришли известные российские правозащитники и диссиденты Вячеслав Бахмин и Валерий Борщев, бывший глава президентского совета по правам человека и один из авторов закона о печати Михаил Федотов, бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин.

Несмотря на радостное событие встреча друзей была с привкусом грусти – не исключено, что мероприятие стало последним в этих стенах. Впрочем, адвокат Михаил Бирюков пришел с хорошими новостями: «Сегодня я узнал, что следствие по делу закончено и все имущество «Мемориала», которое было изъято 4 марта, будет возвращено «Мемориалу» и он продолжит свою работу».

Количество исков и требований со стороны властей к старейшей российской правозащитной организации в последние годы множилось с невероятной скоростью. В условиях отсутствия правосудия в России, надежды, на то, что правда восторжествует и «Мемориал» вернет себе все, что по праву принадлежит, мизерны. Но все же они есть, сказал Русской службе RFI адвокат Михаил Бирюков:

«Это несколько разных историй. Сначала был удовлетворен иск о ликвидации «Мемориала» как юридического лица. Потом в рамках возбужденного уголовного дела о терроризме прошел обыск в здании правозащитного центра «Мемориал» и международного «Мемориала» и было изъято имущество, а потом уже в порядке гражданского судопроизводства был подан иск об изъятии самих зданий, принадлежащих «Мемориалу». Борьба продолжается. Это место действительно притягивало к себе десятки тысяч людей и для многих здесь был Дом, было место силы. Я думаю, что на этом этапе мы, к сожалению, не сможем отстоять это здание. Но в то же время я уверен, что не так много времени пройдет и при независимом суде эти решения будут отменены как неправосудные. И тогда здания будут возвращены, и мы сможем восстановить «Мемориал» на прежнем месте», - сказал адвокат.

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