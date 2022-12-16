Financial Times: как Греф и Набиуллина стали пособниками войны в попытке спасти экономику России

Президент России Владимир Путин разговаривает с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной на встрече в Москве 10 августа 2015 года.

За месяц до вторжения глава «Сбербанка» Герман Греф и глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждали Путина о «катастрофических последствиях» эскалации ситуации в Украине, представив ему 39-страничный доклад о возможных последствиях западных санкций в его резиденции в Ново-Огарево. «Они были достаточно смелы, чтобы попросить о встрече с большим человеком. Но не смогли донести сообщение и дать единственный ответ», — охарактеризовал эту встречу один из собеседников издания.

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«Не смогли донести сообщение и дать единственный ответ»

В презентации, представленной Грефом Путину, говорилось о последствиях «жестких» санкций для российской экономики: ее отскок на десятилетия назад из-за паники на финансовых рынках; падение ВВП на 30% за два года; инфляция, которая заставит Центробанк поднять ключевую ставку до 35%, сократив реальные доходы на одну пятую. Греф также упомянул о качестве жизни россиян, которое будет отставать даже от развивающихся стран из-за запрета на импорт, это означало бы, что население России может оказаться лишено продуктов питания и лекарств.

По словам источников FT, присутствовавших на встрече, пока Греф перечислял возможные последствия санкций, Путин прервал его и спросил, что должна сделать Россия, чтобы избежать худшего сценария.

Технократы не могли заставить себя сказать Путину, что «он рискует навлечь на себя геополитическую катастрофу», — пишет FT. По словам собеседников издания, они покинули встречу, так и не поняв, что именно планирует Путин, и принял ли он их послание к сведению.

Полномасштабное нападение на Украину 24 февраля, через три дня после того, как Путин признал сепаратистов Донбасса, превзошло их худшие опасения. Они узнали об истинных намерениях Путина вместе со всем миром — по телевидению.

Через четыре дня после начала войны Путин принял в Кремле представителей экономического «мозгового треста». Сидя напротив них, на противоположном конце 6-метрового стола, он спросил чиновников, как смягчить санкции.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, к одежде которой некоторые инвесторы давно присматриваются в поисках кодовых сигналов, сидела вся в черном и без традиционной броши.

То, что Путин не прислушался к предупреждениям технократов, повергло их в ужас. «Я никогда не видел [Грефа] таким. Он был совершенно опустошен, находился в состоянии полного шока», — сказал FT один из собеседников, видевший главу «Сбербанка» в первые дни войны. «Все считают, что это катастрофа, он — больше, чем кто-либо другой», — добавил он.

«Мы разрушили все, что построили за 10 лет»

Как пишет FT, после той встречи глава ЦБ приступила к «демонтажу собственного наследия».

Россия ввела валютный контроль. Эта мера, по давним словам Набиуллиной, должна была заставить ее уйти в отставку. «Мы разрушили все, что построили за 10 лет», — говорит знакомый с ней собеседник FT.

Набиуллина публично призвала сотрудников Центрального банка объединиться, чтобы помочь простым россиянам пережить финансовые потрясения войны — по словам близких к ней людей, именно в этом она видит важнейшую часть своей миссии.

Эльвира Набиуллина, экономист, глава Центрального банка России. © Council.gov.ru

В кругах российской политической элиты такие технократы, как Греф и Набиуллина, когда-то считались модернизаторами, реформистским противовесом «силовикам», стоящим по другую сторону от Путина. Однако, когда им представился исторический шанс защитить свою веру в открытый рынок и выступить против войны, они спасовали. По словам бывших чиновников, вместо того, чтобы порвать с Путиным, технократы закрепились в роли его помощников, используя свой опыт и инструменты для смягчения удара западных санкций и поддержания российской экономики военного времени.

Российская экономика избежала самых драматических прогнозов, которые западные экономисты и сами российские технократы высказывали касательно эффекта западных санкций. В этом году падение ВВП может составить порядка 3,5–5,5%. Хотя Россия в значительной степени отрезана от глобальных банковских и платежных систем, экономика смогла опереться на готовые заменители, созданные технократами раньше.

«Экономическая команда действительно спасла его. Вот почему он держит их рядом. Если бы „силовики“ контролировали [экономику], падение ВВП действительно составило бы 10–15%, — цитирует FT своего собеседника, бывшего высокопоставленного российского чиновника. — Он не сумасшедший. Вот почему он оставил их на работе».

По мере того, как война продолжается, критики говорят, что молчание технократов, пока они помогают российскому государству, стало формой согласия, делая их соучастниками войны, против которой они в частном порядке выступают.

«Теперь он изгой»

По словам нескольких человек, общавшихся с Грефом, из всей группы, которая пыталась предупредить Путина об опасности санкций в январе, самым расстроенным из-за войны остается глава «Сбербанка». Близкий соратник Путина со времен их работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах, Греф имел репутацию самого либерального представителя расширенного круга Путина — потому что высказывал собственное мнение.

Глава Сбербанка Герман Греф на Международной конференции AI Journey в Москве, Россия, четверг, 24 ноября 2022 года. AP - Pavel Bednyakov

За 15 лет у руля «Сбербанка» он превратил неработающую, коррумпированную советскую монополию розничных вкладов в ведущий мировой банк с амбициями составить конкуренцию ведущим технологическим компаниям Силиконовой долины. По словам четырех бывших высокопоставленных руководителей «Сбербанка», Греф, ранее занимавший пост министра экономики, надеялся, что успех «Сбербанка» убедит Путина в том, что рыночные реформы в России возможны.

После того, как санкции отрезали Россию от мировых рынков, «все, что он построил, было разрушено», — говорит один из собеседников FT.

«Он — человек мира. Он любил ездить на форумы, конференции и встречи. Он постоянно находился в Кремниевой долине. Он дружил с (главой Alibaba) Джеком Ма. А теперь он изгой», — сказал FT один из бывших чиновников.

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