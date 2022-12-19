В Петербурге на школьницу возбудили дело за надпись «Убийцы, вы его разбомбили» на инсталляции «Мариуполь»

Одиннадцатиклассницу задержали по подозрению в нанесении надписи «Убийцы, вы его разбомбили. Иуды» на инсталляции в виде сердец «Мариуполь-Петербург» на Дворцовой площади. На 17-летнюю девушку составили административный протокол по статье о «дискредитации армии», сообщает «Север.Реалии» со ссылкой на пресс-службу МВД.

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78.ru пишет, что около полудня 18 декабря в полицию сообщили о девушке, которая что-то пишет на инсталляции «Петербург-Мариуполь». После этого девушку задержали силовики.

По данным портала, старшеклассницу отпустили под обязательство о явке. Имя девушки пока неизвестно.

По данным медиа-холдинга Ксении Собчак «Осторожно, Media», девушка учится в 11 классе средней школы №358, за спиной у нее множество олимпиад по математике и информатике.

Надпись черными буквами «Убийцы, вы его разбомбили. Иуды» на инсталляиции «Мариуполь-Петербург» на Дворцовой площади появилась 18 декабря, меньше, чем через неделю после ее установки.

Как сообщается, после этого была немедленно демонтирована обшивка инсталляции. Один из работников рассказал «Север.Реалии», что изначально обшивку сердца хотели почистить, но позже было решено заменить ее на новую.

При штурме Мариуполя российскими войсками в мае этого года значительная часть домов и других объектов в городе была разрушена. Точное число погибших в результате штурма и оккупации — неизвесто. По разным оценкам, оно исчисляется тысячами или даже десятками тысяч человек.

Украина и международны организации обвиняют Россию в многочисленных военных преступлениях в Мариуполе, в том числе в обстреле роддома и ударе по театру, где укрывались от бомбежек люди. Вскоре после оккупации власти Санкт-Петербурга заявили, что Петербург и Мариуполь стали «городами-побратимами».

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