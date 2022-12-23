Выбор между «Противно» и «Страшно»: радиолюбителя Владимира Румянцева осудили на три года колонии по статье 207.3 УК РФ о военной цензуре

Политзаключенные

В Вологде городской суд 22 декабря приговорил к трем годам колонии общего режима 61-летнего кочегара и радиолюбителя Владимира Румянцева по статье 207.3 УК, ставшей инструментом военной цензуры и карающей за распространение сведений об армии РФ, которые власти решат назвать «заведомо ложными». Румянцева осудили за репосты антивоенных публикаций и YouTube-эфиров в соцсети VK и ретрансляцию таких аудиоматериалов через любительскую радиоточку. Румянцев сочувствовал мирным жителям Украины и не скрывал свою антивоенную позицию. С марта в РФ по статье 207.3 было заведено 180 уголовных дел, обвиняемыми по ним стали 146 человек. Самые жестокие приговоры вынесены оппозиционеру Илье Яшину — 8,5 лет колонии, а также московскому муниципальному депутату Алексею Горинову — 6 лет и 11 месяцев заключения.

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22 декабря Вологодский городской суд назвал 61-летнего местного жителя Владимира Румянцева виновным в распространении «заведомо ложной» информации о действиях вооруженных сил РФ. По части 2 статьи 207.3 УК РФ он был осужден на три года лишения свободы в колонии общего режима.

Прокуратура требовала для Румянцева 6 лет заключения, вменив ему действия «по мотивам политической ненависти» (пункт «д» второй части статьи). Это «отягчающее обстоятельство» позволяет обвинению запросить срок от 5 до 10 лет тюрьмы (по первой части статьи максимальный срок — 3 года). В итоге суд назначил Румянцеву наказание ниже минимального по ч.2 ст.207.3 с учетом его состояния здоровья и возраста.

Подсудимый вину не признал. Свои действия он объяснил тем, что хотел дать возможность людям получать информацию.

Чтобы оценивать действия властей, человек должен получать какую-то информацию, а не только официальную. Насчет официальной – меня уже жизнь научила не доверять ей. Свою вину я не признаю,

— сказал Румянцев в последнем слове на суде. Его адвокат Сергей Тихонов сообщил изданию SOTA, что защита с приговором не согласна и после обсуждения с Румянцевым намерена обжаловать приговор.

О возбуждении уголовного дела против Румянцева стало известно 14 июля, на следующий день суд отправил его в СИЗО. До ареста Владимир Румянцев работал кочегаром и увлекался радиотехникой, наладив из своей квартиры любительское радиовещание с помощью маломощного ФМ-передатчика (собственную волну он в шутку назвал «Радио Вован» и транслировал на ней, в частности, материалы из архивов советского Гостелерадиофонда).

► «Радио Вован» против войны. Вологодский кочегар получил три года колонии

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Румянцев стал транслировать на своей волне и размещать на странице во «Вконтакте» материалы о зверствах российских войск в отношении украинских мирных жителей: грабежах и мародерстве, убийствах и изнасилованиях, ударах по гражданским объектам. Речь в том числе шла о трагедиях в Буче, Ирпени, Мариуполе. Радиолюбитель использовал аудиодорожки материалов «Медузы», закрытого властями «Эха Москвы», YouTube-эфиры других изданий, а также журналистов и блогеров.

Суд обвинил Румянцева в размещении во «Вконтакте» с 18 марта по 22 июня шести видеороликов с такой информацией о солдатах РФ, а также в радиотрансляции из квартиры с 7 по 13 апреля информации о «негативных действиях» российских военных в Украине. Основой обвинения стала лингвистическая экспертиза, которую провел эксперт МВД.

О радиоволне Владимира Румянцева в апреле узнало местное управление ФСБ, сотрудники провели у него в квартире обыск и изъяли аппаратуру. После допроса в ФСБ Румянцев выложил на своей странице во «Вконтакте» заявление, составленное по образцу надписи к публикациям, обязательной в РФ для «иноагентов».

Данное сообщение(материал) создано и (или) распространено свободным человеком, временно и вынужденно являющимся гражданином РФ, однозначно считающим агрессию РФ против европейского суверенного государства Украина (2014-2022 гг) и полномасштабное вторжение в Украину (2022 г) нарушением всех международных законов, военным преступлением, сопровождающимся геноцидом против народа Украины, разрушением и уничтожением городов и прочих населенных пунктов, гражданской инфраструкутры и многочисленными жертвами среди мирного населения.

В своем заявлении Румянцев перечисляет статьи УК, по которым его могут репрессировать за его антивоенную позицию (207.3, 208.3, 284.2), добавляя:

Автор данного сообщения (материала) осведомлен об уголовной и административной ответственности по законам РФ и не считает для себя возможным соблюдение этих идиотских и (или) преступных законов, не соответствующих международному праву и (или) здравому смыслу.

Заявление Владимира Румянцева после допроса в ФСБ. © screenshot VK

22 декабря — в день оглашения приговора Владимиру Румянцеву— правозащитный проект «ОВД-Инфо» опубликовал большое письмо, которое осужденный передал из СИЗО и в котором подробно рассказал о своей жизни и своих убеждениях.

►«Между „Противно“ и „Страшно“» — письмо из СИЗО кочегара Владимира Румянцева, осужденного сегодня по делу о «фейках» об армии

Свое послание Владимир Румянцев завершил словам:

Хочу написать, что удивлен таким вниманием ко мне, за всю жизнь не получил столько писем, сколько за неполные два месяца заключения. Как-то не воспринимаю я себя героем. Просто из двух дорог, по которым надо идти дальше, между «Противно» и «Страшно» я выбрал последнее. Рано или поздно это закончится, обидно только за бессмысленно потраченное страной время.

Также 22 декабря глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что с момента введения в начале марта в УК РФ статьи 207.3 за распространение т.н. «военных фейков» было возбуждено 180 уголовных дел. Обвиняемых по ним — 146 человек.

Правозащитный проект «ОВД-Инфо», со своей стороны, ведет подробный перечень уголовных дел , возбужденных в России с 24 февраля за антивоенные высказывания и участие в антивоенных акциях. На данный момент проекту известно о 383 фигурантах. Помимо статьи 207.3, российские карательные органы наиболее широко используют для репрессий статьи о вандализме (214 УК) и дискредитации армии (280.3 УК). Вынесено уже порядка 50 приговоров.

Издание «Вёрстка» и «ОВД-Инфо» также подсчитали, что на антивоенных акциях в России в общей сложности уже было задержано 19 443 человека. Возбуждено было более 5000 административных дел.

► Антивоенные протесты в России побили рекорды по задержаниям за десять лет

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