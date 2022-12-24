Минюст России пополнил реестр «иноагентов» правозащитниками и антивоенными активистами

Министерство юстиции России обновило в пятницу, 23 декабря, единый реестр «иностранных агентов». Туда добавили правозащитницу Светлану Ганнушкину, проект «Роскомсвобода», «Феминистское антивоенное сопротивление» и еще несколько журналистов и правозащитных организаций.

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В частности, список «иноагентов» пополнили эксперт Московского центра Карнеги и бывший шеф-редактор «Новой газеты» Андрей Колесников, журналист Глеб Пьяных, журналистка Анастасия Жвик, Anti-Corruption Foundation Inc (юридическое лицо Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального), а также автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество».

С 1 декабря в России начал действовать новый закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». По новому закону «иноагентами» теперь можно объявить всех, кто получает поддержку из-за рубежа или «находится под иностранным влиянием, не получая при этом прямого финансирования. Сам реестр «иноагентов» с 1 декабря стал единым.

По новому закону «иноагенты» сильно поражены в правах, в частности не смогут получать госфинансирование, преподавать, вести просветительскую деятельность, быть организаторами публичных мероприятий. Также было введено понятие «аффилированных с иноагентами». К ним относятся учредители, руководители или сотрудники организации-«иноагента», а также те, кто занимается политикой и получает на это деньги или имущество от «иноагентов».

До 23 декабря Минюст пополнил новый реестр уже дважды. 9 декабря в него включили журналиста Михаила Фишмана и игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, деловое издание The Bell и экологическое движение «42». 16 декабря в реестр попали журналистка Юлия Таратута, а также несколько общественных организаций. Теперь в нем более 500 физических лиц и организаций.

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