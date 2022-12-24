Насколько война усугубит демографические проблемы в России?

Комментарии

«Сбережение народа России — наш высший национальный приоритет», — заявил президент РФ Владимир Путин в апреле 2021 года. Через девять месяцев он начал полномасштабное вторжение в Украину. Война, мобилизация, массовая эмиграция, падение доходов, тревожность и высокая неопределенность — все это, без сомнения, усугубит и так тяжелые демографические проблемы в России.

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Население России не выросло с 1990-х годов. В 1996 году, например, оно составляло 148 миллионов человек. По итогам последней переписи 2020–2021 гг., численность жителей России официально оценили примерно в 147 миллионов человек.

Независимый демограф Алексей Ракша полагает, что население России сейчас составляет около 140 миллионов человек (без украинских беженцев), а последняя перепись завысила численность населения примерно на 5,5 миллионов человек. При этом в России с середины 2010-х наблюдается спад рождаемости.

По словам Алексея Ракши, долгосрочные негативные последствия войны сложно спрогнозировать. То, как война отразится на рождаемости и численности населения, будет зависеть от множества факторов: от масштабов военных потерь, от масштабов мобилизации, эмиграции, от того, перекинутся ли военные действия на территорию России или нет.

По его словам, нет и продуктивных исторических параллелей, на основе которых можно было бы сделать прогноз. «Нам не с чем сравнивать. Великая Отечественная война была в десятки раз больше. А войны сопоставимых масштабов велись в других странах, с совершенно другими характеристиками, в совершенно других стадиях развития общества», — говорит демограф.

Погибшие на фронте

Российские потери за 10 месяцев войны, вероятно, исчисляются десятками тысяч человек. К 23 декабря журналистам «Би-би-си», «Медиазоны» и команде волонтеров на основании открытых источников (публикаций родственников, СМИ, региональных властей и т. п.) удалось установить имена 10 505 российских солдат и офицеров, погибших в Украине с 24 февраля. Они делают вывод, что, по самой консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 21 тысячи человек убитыми (без учета воевавших на стороне РФ в составе подразделений из оккупированных Донецка и Луганска).

В Генштабе ВСУ заявляют, что потери среди войск, воюющих против Украины на стороне РФ, составляют уже более 100 тысяч человек (формулировка украинского штаба не дает полной ясности: ее можно интерпретировать как данные об убитых или об убитых и получивших тяжелые ранения, не позволяющие вернуться в строй).

Российские мобилизованные до отправки в зону боевых действий в Ростовской области, 31 октября 2022 г. REUTERS - SERGEY PIVOVAROV

В России (как и в Украине) редко делают официальные заявления о собственных военных потерях. В последний раз министр обороны РФ Сергей Шойгу называл цифру в 5 937 погибших российских военнослужащих 21 сентября, в день объявления мобилизации. Эти данные явным образом занижены: журналистам «Би-би-си», «Медиазоны» и волонтерам на тот день только по открытым источникам в России было известно о более 6,6 тыс. погибших.

Этой осенью сотни тысяч новых солдат в России уже мобилизовали для участия в войне против Украины. На днях президент РФ Владимир Путин заверил, что необходимости в новой волне мобилизации нет «на сегодняшний день». Президентского указа о прекращении мобилизации опубликовано не было, несмотря на уверения властей в том, что мобилизация завершена.

Сколько уехали из России и сколько вернутся — неизвестно

Что касается эмиграции из России в связи с началом войны и мобилизации, официальной единой статистики нет. Некоторые отрывочные выводы можно сделать на основе заявлений ведомств разных стран, ставших основными направлениями эмиграции россиян с 24 февраля.

Россияне пересекают границу с Грузией на КПП Верхний Ларс, Грузия, 26 сентября 2022 года. REUTERS/Ираклий Геденидзе REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

К примеру, в конце ноября в министерстве труда и социальной защиты Казахстана сообщили, что более 400 тысяч россиян въехали на территорию Казахстана после объявления мобилизации. В ведомстве отметили, что из Казахстана выехали чуть более 320 тысяч, и около 100 россиян на тот момент находились в Казахстане. Сколько из них планируют обосноваться за пределами РФ — неизвестно.

«Мы никогда не узнаем, сколько людей уехали, сколько вернулись. Может быть, пограничная служба ФСБ такую статистику у себя ведет, но она не публикуется. Оценки разнятся от 450 до 800 тысяч уехавших этом году. В этом году в первые с 1975 года миграционное сальдо в России отрицательное», — говорит Алексей Ракша.

По оценке демографа Игоря Ефремова, которую он озвучил в интервью «Медузе», в первую волну в конце февраля, в марте и апреле из России выехали и остались за рубежом порядка 150 тысяч человек. В общей сложности за этот период выехало намного больше, но значительная часть из них потом довольно быстро вернулась. Волна, спровоцированная мобилизацией, по его предположению, гораздо масштабнее: от 250 до 350 тысяч человек.

Демограф отмечает, что уехавшие из-за мобилизации — это преимущественно молодые и относительно молодые мужчины. В основном это люди в возрасте от 18 до 49 лет, что является большим ударом по российскому рынку труда, который и так быстро сокращается из-за структурных демографических причин: старения работоспособного населения. Если совместить эмиграцию с мобилизацией, с фронтовыми потерями, речь идет о потере около 1% трудоспособного населения. «Это, конечно, плохо скажется и на экономической ситуации, ударит по доходам населения, а значит, снизит рождаемость», — говорит Игорь Ефремов.

Сама же по себе мобилизация, изъятие мужчин из семей — «это граздо более сильный удар, с гораздо более серьезными последствиями для рождаемости», подчеркивает эксперт. «Самый критичный вопрос: как долго продлится ситуация, при которой люди будут вынуждены откладывать рождение детей? Если она продлится в течение хотя бы пары лет, то это уже будет невосполнимый удар по рождаемости», — объясняет он.

Спад рождаемости идет последние годы

Так или иначе, демографические последствия для России от вторжения в Украину еще не проявили себя в полной мере. С большой долей вероятности можно утверждать, что они усугубят тот спад рождаемости, который наблюдается в России с середины 2010-х. Спад во многом связан с «демографической ямой» 1990-х: в России просто мало людей того возраста, в котором чаще всего заводят детей — 28–30-летних.

По оценке Алексея Ракши, суммарная рождаемость сейчас находится на уровне 1,44 ребенка на женщину. Это минимальной показатель с 2007 года, когда был введен «материнский капитал». Чтобы обеспечить сохранение численности населения на одну женщину в среднем должно приходиться чуть больше двух рождений. По словам Алексея Ракши, с учетом последствий «демографической ямы» 1990-х, в современной России этот коэффициент должен быть на уровне 2,3–2,4, чтобы добиться того, чтобы численность населения не снижалась.

По данным Росстата, за период с января по октябрь этого года число рождений в России снизилось в среднем на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Особенно резкий обвал случился в октябре, когда родилось на 10,7% меньше детей по сравнению с октябрем 2021 года. По данным региональных ЗАГСов, предоставленных RFI Алексеем Ракшей, в ноябре падение несколько скорректировалось и составило около 7–7,5% (Росстат пока не публиковал окончательных данных за ноябрь).

Демограф Алексей Ракша полагает, что рождаемость в 2022 году падала по большей части из-за отказа от рождения второго ребенка после того, как основную часть «материнского капитала» перенесли на первенца.

Он прогнозирует, что в январе и феврале 2023 года падение рождаемости должно ускориться тоже по обстоятельствам, связанным не с войной, а в первую очередь с социальной политикой: например, из-за промедления с решением продлить выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотек в связи с рождением третьего или последующего ребенка.

Отметим, что Росстат сообщает не только о снижении рождаемости, но и о снижении смертности в России по сравнению с 2021 годом, отмеченным пандемией коронавируса. Если в январе–октябре 2021 года убыль населения в России превысила 800 тысяч человек, в такой же период этого года — около 500 тысяч человек, по данным, которые обнародовало российское статистическое ведомство.

Падение доходов и высокая тревожность

В демографических прогнозах нужно учитывать также и реальные доходы, важный индикатор, позволяющий предсказать ситуацию с рождаемостью.

Судя по докладу Росстата, в третьем квартале этого года реальные доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) снизились на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это означает, что снижение доходов в июле–сентябре значительно ускорилось относительно второго квартала: тогда оно составляло, по данным ведомства, минус 0,8%.

На ВДНХ в Москве, 18 декабря 2022 г. REUTERS - YULIA MOROZOVA

Опрос государственного ВЦИОМ показал, что в этом году более трети россиян (35%) стали больше экономить на еде. В целом россияне стали довольно заметно сокращать расходы. Оборот розничной торговли в октябре снизился почти на 10% по сравнению с октябрем 2021 года.

И российские чиновники, и международные организации ожидают, что российская экономика в ближайшие два года будет сокращаться. Вопрос лишь в глубине обрушения. Есть оптимистичные прогнозы падения на уровне 1% в 2023 году, есть и более пессимистичные — на уровне 6,5%.

Помимо экономического спада, следует учитывать и стремительный рост тревожности в российском обществе, резко возросший, судя по соцопросам, после объявления мобилизации. Ситуацию неопределенности подпитывают слухи о возможности новой волны мобилизации, несмотря на то, что Кремль и другие российские чиновники их отвергают.

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