При пожаре в ночлежке в Кемерове погибли 22 человека. 24 декабря 2022 г.

Число погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове возросло до 22 человек. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в Следственном комитете России. Еще шесть человек пострадали.

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Двухэтажное деревянное здание, оборудованное под приют для неимущих на Таврической улице Кемерова, загорелось в ночь с пятницы на субботу, 24 декабря. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность отопительного котла. Здание выгорело почти полностью.

По данным пресс-службы Кузбасского центра медицины катастроф, в пожаре пострадали шесть человек, 22 человека погибли. В доме были люди, как достигшие, так и не достигшие пенсионного возраста. «Известия» называют учреждение «нелегальным приютом для бездомных», «Интерфакс» — «нелегальным домом престарелых».

Как пишет «Тайга.инфо», владельцем приюта является пастор Евангельской христианской церкви Андрей Смирнов, которому также принадлежал магазин кормов для сельскохозяйственных животных, находившийся в том же здании. Его задержали и предъявили обвинение. Задержана также собственница здания.

Следственый комитет возбудил уголовное дело по нескольким статья Уголовного кодекса: «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», «Халатность», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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