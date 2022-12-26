Военный аэродром «Энгельс» в Саратовской области снова подвергся атаке беспилотников

Как сообщили в российском министерстве обороны, в ночь на 26 декабря средства ПВО сбили украинский беспилотник при подлете к военному аэродрому «Энгельс» в Саратовской области. Трое военнослужащих погибли, самолеты не пострадали, добавили в ведомстве. В Вооруженных силах Украины пока никак не комментировали эту атаку.

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Трое военнослужащих «получили смертельные ранения» в результате падения обломков беспилотника. Самолеты на аэродроме не повреждены, утверждается в заявлении Минобороны. На этом аэродроме базируется дальняя стратегическая авиация Воздушно-космических сил России, которая участвует в обстрелах инфраструктуры Украины.

Ночью в соцсетях появились сообщения о взрыве в Энгельсе. Пользователи публиковали видео со звуками сирен в городе. Также появилась запись с камер наблюдения, на которой слышен взрыв. Baza сообщила, что после взрыва на аэродроме начался пожар на площади 120 квадратных метров.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что «никакой угрозы для жителей абсолютно нет», эвакуации из города не планируется и никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах не было. «Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — добавил он.

Это уже не первая атака на аэродром «Энгельс». Первая атака украинских беспилотников произошла утром 5 декабря. Тогда же удару подверглась авиабаза «Дягилево» в Рязанской области. Тогда были повреждены два самолета, погибли трое военнослужащих, еще четверо были ранены.

От Энгельса до линии фронта в Украине — более 700 километров. По официальным данным, на вооружении украинской армии нет средств поражения такой дальности. Однако, как тогда предполагали военные эксперты, удар мог быть нанесен переработанным советским беспилотником типа Ту-141 «Стриж». ВСУ пока никаких заявлений в связи с атакой по аэродрому в Энгельсе не делали.

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