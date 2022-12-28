Путин наконец-то ответил на западное ограничение цен на нефть

Энергетический кризис

Во вторник вечером 27 декабря Путин подписал указ о запрете продажи нефти тем покупателям, которые придерживаются соглашения о предельных ценах на российскую нефть, подписанного недавно Западом. Соглашение ограничивает цену на российскую нефть поставляемую морем до 60 долларов за баррель. Никакие из услуг, обеспечивающие транспортировку такой нефти, не будут оказаны в случае, если она куплена выше установленного ограничения.

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Газета Le Monde считает, что противостояние между Москвой и Западом по поводу экспорта российской нефти обретает очертания — и похоже, что оно будет долгим. Кремль обнародовал свой ответ на механизм ограничения цен, принятый ранее в этом месяце Евросоюзом, «Большой семеркой» и Австралией.

Указ, подписанный Владимиром Путиным, запрещает продажу российской нефти всем организациям («иностранным юридическим и иным физическим лицам»), которые будут следовать этому механизму. Запрет вступит в силу 1 февраля 2023 года и, как ожидается, продлится до 1 июля.

Решение Запада об ограничении цен на российскую нефть было принято 5 декабря. Оно запрещает европейским, американским, британским, канадским, японским и австралийским компаниям оказывать услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки (фрахт, страхование, перестрахование…) российской нефти в третьи страны в случае, если цена превысит потолок в 60 долларов (56 евро) за баррель.

Установленная соглашением цена в 60 долларов, предельно близкая к цене российской нефти Urals (65 долларов за баррель), подвергалась критике Киева и Варшавы — они сочли ее слишком высокой, тем более, что Польша, Латвия и Эстония в процессе дебатов настаивали на снижении потолка, предлагая цену в 35 долларов за баррель.

Эта мера дополняет другое санкционное, более радикальное ограничение: полное эмбарго на российскую нефть. Целями обеих мер, как пишет газета, является снижение способности Москвы финансировать войну в Украине.

Переориентация мировой нефтяной геополитики

Как пишет Le Monde, в конце прошлой недели российская сторона впервые предприняла ответные меры, пригрозив сократить добычу нефти в начале 2023 года в объеме от 500 000 до 700 000 баррелей в день (примерно от 5% до 7% от общего объема), чтобы поднять цены. Подписанный Путиным во вторник указ, таким образом, является вторым этапом этого ответа на наступательные действия Запада. Этим указом Кремль, с одной стороны, декларирует волю Кремля «ничего не продавать», с другой — п. 4 документа гласит, что президент может лично принять решение о поставках. Европейцы также намекнули на возможные послабления.

Le Monde отмечает, что в тексте говорится о запрете на деятельность организаций, торгующих на основе контрактов, в которых «прямо или косвенно предусматривается» западное ограничение цен. Поэтому, делает вывод издание, может быть достаточно, чтобы эти организации (национальные компании из третьих стран или западные посредники) не заявляли открыто, что они следуют ограничению, чтобы избежать российского запрета.

Санкции, принятые в этом году, после полномасштабного российского вторжения в Украину, являются беспрецедентными, их масштаб пока трудно оценить. Пока Москва ищет другие пути сбыта сырой нефти, Запад обращается к другим поставщикам. Происходит переориентация мировой нефтяной геополитики: все больше российского «черного золота» поступает в Азию, а европейский импорт — из США, Ближнего Востока и Африки.

Некоторые страны уже играют с санкциями. Например, Саудовская Аравия покупает более дешевую российскую нефть и потребляет ее у себя дома, что позволяет ей продавать больше своего «черного золота» по более высокой цене,

— цитирует Le Monde одного из инсайдеров рынка, пожелавшего остаться анонимным.

«Наконец, другие страны покупают российскую нефть, смешивают ее с нефтью из других источников, перерабатывают и продают в Европу», — добавляет он.

Во что играет Кремль?

По словам Le Monde, России есть что терять, ведь она больше не может продавать любому покупателю и вынуждена делать скидки. В декабре, по данным Reuters, она была вынуждена продавать свою нефть Индии по ценам (от 32 до 35 долларов за баррель), которые могут быть вдвое ниже рыночных.

Несколько российских чиновников признали, что западные меры могут стать новым «шоком» для их экономики, которая в гораздо большей степени зависит от экспорта нефти, чем газа. В понедельник Александр Новак, заместитель премьер-министра России и бывший министр энергетики, признал трудности со страхованием судов, используемых для экспорта нефти.

Что же касается Евросоюза, то в отличие от стран, которые покупают российскую нефть со скидкой, альянс вынужден платить рыночные цены за нефть. Может ли в этих условиях увенчаться успехом игра Москвы по оказанию влияния на мировые цены, а следовательно, на покупательную способность и мнение Запада? На данном этапе трудно сказать, рынки реагировали по-разному.

Если простое упоминание о возможном сокращении российского производства позволило в пятницу мировым ценам вернуться на самый высокий уровень за три недели, то заявление Кремля, сделанное во вторник вечером, не оказало большого влияния. К концу сессии нефть марки Brent незначительно выросла (+1,4% до $85).

Между тем, самая большая зависимость ЕС от России — газовая. Но фьючерсные цены на газ в декабре вернулись на уровень, существовавший до российского вторжения в Украину.

Как делает вывод Le Monde, чтобы усугубить интригу, даже если это заявление кажется нереальным, Москва заявила в понедельник, что готова возобновить поставки на Старый континент по газопроводу Ямал-Европа.

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