В России проходят обыски по делу о «фейках» в отношении Ильи Пономарева

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в Киеве в 2017 году

В семи регионах России утром в четверг, 29 декабря, проходят обыски по делу о «фейках» в отношении политика Ильи Пономарева. Сам он уехал из России еще в 2014 году. Обыски проводят у администраторов телеграм-каналов «Утро февраля», бывших муниципальных депутатов и активистов.

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Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 207.3 УК РФ, отмечает государственное агентство РИА Новости со ссылкой на источники. Речь идет о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти» — максимальное наказание по этой статье, если суд посчитает, что действия «повлекли тяжкие последствия», составляет 15 лет колонии.

ОВД Инфо сообщает, что рано утром в четверг с обыском пришли в квартиру к бывшему муниципальному депутату Сергею Цукасову. Дома его не было — в квартире находилась его 88-летняя мать.

Обыски проходит у основателя платформы «Выдвижение», помогавшей независимым кандидатам избираться в муниципальные депутаты в 2022 году, Михаила Лобанова. Ему выломали дверь. У Лобанова изъяли всю технику, а самого экс-кандидата в депутаты Госдумы доставили в ОВД.

В Тюмени обыски прошли у журналиста местного издания 72.ru Артура Галиева, и главного редакторы 86.ru Никиты Кифорука.

Это уже вторая волна обысков по делу о «фейках», возбужденном в отношении Ильи Пономарева. Первая прошла 8 сентября — у региональных журналистов тогда искали свидетельства работы с Пономаревым. Тогда же политика, живущего в Украине, арестовали заочно.

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