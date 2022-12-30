«Стратегическая координация» по видеосвязи: Владимир Путин провел переговоры с Си Цзиньпином

Председатель КНР и президент РФ провели в пятницу, 30 декабря, переговоры по видеосвязи. Путин во вступительном слове подчеркнул «особое место», которое в двусторонних отношениях занимает «военное сотрудничество», заявив, что «нацелен укреплять взаимодействие» между армиями РФ и Китая. Он также заявил, что будущей весной ожидает визита Си Цзиньпина в Москву. Глава КНР выступил за «усиление стратегической координации» между двумя странами и развитие сотрудничества в экономике, торговле и энергетике. Китай продолжит занимать «объективную и справедливую позицию» в отношении военного конфликта РФ и Украины, в котором «путь к мирным переговорам не будет простым», цитируют заявления Си Цзиньпина государственные СМИ КНР.

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Перед началом переговоров с китайским лидером по видеосвязи Владимир Путин указал на «условия усиливающейся геополитической напряжённости» и «неблагоприятную внешнюю конъюнктуру», в которой главы двух стран подводят итоги года в двусторонних отношениях. Путин напомнил, что в этом году лично встречался с Си Цзиньпином в Пекине во время Олимпиады, а также в середине сентября на полях саммита ШОС в Самарканде (перед этим разговором Путин признал наличие у КНР «озабоченностей» в связи с войной РФ против Украины).

В эту пятницу Путин выразил надежду на новую личную встречу с Си Цзиньпином, объявив о том, что приглашает председателя КНР весной будущего года посетить Москву с «государственным визитом». Китайский лидер в своих публичных заявлениях не подтвердил своего согласия на визит в столицу РФ.

Путин перед началом переговоров сделал акцент на «рекордно высоких темпах роста взаимного товарооборота» между РФ и КНР, который по итогам года может увеличится почти на четверть. По словам Путина, поставки российских энергоносителей в Китай «вышли на беспрецедентные объемы». РФ, по словам Путина, «стала одним из лидеров» по экспорту нефти в Китай, а также наращивает объемы поставок трубопроводного газа и СПГ.

Си Цзиньпин сообщил, что за 11 месяцев уходящего года товарооборот между двумя странами вырос до 170 млрд долларов. А Путин напомнил, что к 2024 году КНР и РФ поставили цель довести товарооборот до $200 млрд.

И конечно, особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества (…) занимает военное и военно-техническое сотрудничество (…) Нацелены укреплять взаимодействие между вооружёнными силами России и Китая,

— подчеркнул Путин, неоднократно упомянув в своем вступительном слове действия стран Запада, предпринятые в ответ на российское вторжение в Украину («беспрецедентное давление», а также санкции, российский руководитель назвал «нелегитимными ограничениями»).

Китайское государственное информационное агентство в сообщении о разговоре лидеров двух стран привело слова Си Цзиньпина о необходимости «усиливать стратегическую координацию» между Пекином и Москвой, а также «дальше эффективно использовать существующие механизмы для достижения прогресса в сотрудничестве в сфере экономики, торговли, энергетики, финансов и сельского хозяйства».

Как отмечает агентство Reuters, в сообщении о переговорах Си Цзиньпина с Путиным китайского государственного телеканала CCTV указывается, что Китай намерен сохранять «объективную и справедливую позицию» в отношении военного конфликта РФ с Украиной.

Китай, как известно, не осудил российское полномасштабное вторжение на украинскую территорию, выступив за скорейшее разрешение конфликта путем переговоров. В сообщении CCTV также отмечается, что в разговоре с Путиным Си Цзиньпин признал, что «путь к [этим] мирным переговорам не будет простым».

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