В 2022 году экспорт «Газпрома» в страны «дальнего зарубежья» упал более чем на 45%

В 2022 году «Газпром» экспортировал за пределы стран постсоветского пространства на 45,5% газа меньше, чем годом ранее. На сокращение российского газового экспорта почти наполовину в страны «дальнего зарубежья» (по терминологии «Газпрома») указало агентство France-Presse, ссылаясь на опубликованное 2 января заявление главы компании Алексея Миллера. Из этого заявления также следует, что добыча «Газпрома» в 2022 году упала на 20%. AFP напоминает, что в условиях войны РФ против Украины «Газпром» в течение прошлого года значительно сократил поставки газа на некогда основной для него экспортный рынок — в страны Евросоюза.

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В заявлении об итогах ушедшего и задачах на новый год, опубликованном 2 января, Алексей Миллер сообщил, что в 2022 году «Газпром» экспортировал 100,9 млрд кубометров газа в страны «дальнего зарубежья» (этот термин в компании обозначает страны, расположенные за пределами постсоветского пространства). Как напоминает France-Presse, годом ранее — в 2021-м — в «дальнее зарубежье» российский монополист экспортировал чуть более 185 миллиардов кубометров газа. Падение объемов составляет 45,5%, подчеркивает AFP.

Миллер также сообщил, что в ушедшем году объем добычи «Газпрома» составил 412,6 млрд м³. Российским потребителям поставлено 243 млрд м³.

Из этих данных Миллера также следует, что добыча компании в 2022 году упала на 20%. На это обратило внимание издание РБК. Согласно отчету «Газпрома», в 2021 году добыча составила 515,6 млрд м³ (как сообщал тогда Миллер, это было лучшим результатом за последние 13 лет).

Подводя итоги довоенного 2021 года, глава газовой компании РФ также год назад отмечал рост экспорта в «дальнее зарубежье» почти на 6 млрд м³ («четвертая строчка среди исторических рекордов компании»). За год, который предшествовал вторжению РФ в Украину закупки у «Газпрома» наращивали его крупнейшие потребители: Германия (+10,5%), Италия (+20,3%), а также Турция (+63%).

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Европейский союз не вводил санкций на импорт российского газа. Однако газовые поставки из России в единую Европу сокращались, в том числе в результате односторонних действий Москвы. Так, с середины июня «Газпром» начал сокращать объемы прокачки по трубопроводу «Северный поток – 1» (сперва до 60% мощности, затем до 40%, 2 сентября поставки полностью прекратились).

Запуск «Северного потока – 2» в ответ на признание Москвой независимости сепаратистских ДНР и ЛНР, а также развязанную Путиным войну против Украины заблокировала Германия. В ночь на 26 сентября оба трубопровода были выведены из строя в результате взрывов на участках в исключительных экономических зонах Дании и Швеции (причины таинственных взрывов неизвестны, как и результаты расследования, которое идет в ЕС, где рассматривают версию о диверсии).

С лета прошлого года «Газпром» перестал поставлять газ потребителям ряда стран ЕС. Среди них — Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды, Дания, которые отказались платить за газ по навязанной Москвой схеме: указом от 31 марта Путин потребовал от «недружественных стран» зачислять оплату за газ в валюте на спецсчета в «Газпромбанке» (с конвертацией в рубли, которые затем зачисляются продавцу, «Газпрому»).

В мае «Газпром» прекратил прокачку газа через польский участок трубопровода «Ямал – Европа». РФ ввела санкции против компании EuRoPol GAZ, владельца этого участка.

Наконец, транзит российского топлива по газотранспортной системе (ГТС) Украины с мая месяца осуществляется в объеме 40-43 млн кубических метров в сутки и только через одну газоизмерительную станцию Суджа (ее пропускная способность — 77 млн м³/сутки, еще более 32 млн м³/сутки — пропускная способность станции Сохрановка, где прокачка остановлена с мая).

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