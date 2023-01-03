Ведущая компания по резервуарам для сжиженного газа, французская GTT, объявила об уходе из России

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz), специализирующаяся на разработке систем хранения и транспортировки сниженного газа (СПГ), 2 января объявила о прекращении работы в России, где она участвует в проектах по строительству газовозов-ледоколов и морских платформ гравитационного типа.

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«После тщательного изучения европейских санкционных пакетов № 8 и 9, которые, в частности, запрещают инжиниринговые услуги для российский компаний, группа объявляет о прекращении своей деятельности в России», — говорится в заявлении GTT.

На сайте GTT отмечается, что она является ведущей инжиниринговой компанией в области защитных систем для хранения и перевозки сжиженного природного газа в криогенных условиях.

GTT в России участвует в проектировании резервуаров для 15 ледокольных газовозов, строящихся комплексом «Звезда» на Дальнем Востоке. Французская компания также была вовлечена в проект строительства трех морских платформ гравитационного типа (GBS) по контракту с Saren B.V. (совместное предприятие итальянской Saipem и турецкой Renaissance Heavy Industries) для проекта «Арктик СПГ-2» на Гыданском полуострове.

С 8 января действие контракта GTT со «Звездой» будет приостановлено. Интервенции GTT отныне «ограничатся» работой на двух танкерах-ледоколах, находящихся на самых продвинутых этапах строительства, «чтобы обеспечить безопасность проектов и целостность технологий». Эта работа будет продолжаться в соответствии с действующими международными санкциями, подчеркивают в GTT.

Что касается гравитационных платформ для «Арктик СПГ-2», «в настоящее время уточняются условия ухода GTT» из этого проекта, говорится в коммюнике.

В компании заявили, что в будущем портфель заказов GTT больше не будет включать проектов в России. Кроме того, с 2023 года финансовые цели группы будут исключать выручку и EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации), которые будут генерированы последними еще оказываемыми услугами в России.

GTT имеет и другие заказы на стадии строительства на азиатских верфях, касающиеся шести ледокольных газовозов и двух плавучих газовых хранилищ (FSU), предназначенных именно для российских арктических проектов. На сегодняшний день эти проекты продолжаются в обычном режиме, заявляют в компании.

Строительство на азиатских верфях еще восьми конвенциональных газовозов, заказанных международными судовладельцами (также предназначеных для российских арктических проектов) «может продолжаться в любых условиях», заявляют в GTT.

В марте этого года, через месяц после начала полномасштабного нападения РФ на Украину, газета Financial Times писала, что арктические газовые проекты России могут оказаться под угрозой срыва из-за санкций, ставящих под удар строительство газовозов-ледоколов. Флот газовозов для вывоза топлива из замерзших вод зависит от западных компаний, отмечало издание.

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