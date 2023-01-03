Французская Bonduelle отрицает поддержку российских солдат, воюющих против Украины

Французская группа Bonduelle отрицает отправку нескольких тысяч продуктовых наборов российским солдатам-участникам войны против Украины с пожеланиями победы. Речь идет о фейке в социальных сетях, заявили в Bonduelle. На фоне скандала обращают внимание на публикацию Forbes от 2019 года, где говорится, что гендиректор Bonduelle Евразия Екатерина Елисеева — выпускница академии ФСБ.

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В небольшом паблике «Ярцево LIVE» во Вконтакте 30 декабря появилось сообщение о том, что Bonduelle якобы отправила российским солдатам-участникам войны против Украины 10 тысяч поздравительных продуктовых наборов под Новый год.

Публикация сопровождалась двумя фотографиями с консервами Bonduelle и поздравительной листовкой якобы от имени компании. В листовке фигурировало поздравление с Новым годом и пожелание «скорейшей победы» над Украиной.

Приводилась и цитата, приписываемая гендиректору Bonduelle Евразия Екатерине Елисеевой: «Каждый боец получит и поздравительную листовку. Искренние пожелания скорейшей победы сейчас не менее важны, чем сам продуктовый набор».

Где и когда были сделаны фотографии — не уточнялось. На одной из них коробку с консервами держит неизвестный в тельняшке. С тех пор эта публикация была удалена из паблика «Ярцево LIVE», но ряд изданий, в частности украинских, распространили ее скриншоты.

Это привело к призывам бойкотировать продукцию Bonduelle. Пользователи соцсетей обвинили французского производителя консервов в поддержке российской агрессии против Украины.

Bonduelle выступила с опровержением

Еще 31 декабря компания выпустила коммюнике, где заявила, что «30 декабря российские социальные медиа распространили ложную информацию о нашей деятельности в России». «Эта информация, а также заявления, приписываемые компании Bonduelle и ее руководству абсолютно ложные», — говорится в заявлении.

Позже, 2 января, в комментарии AFP компания заявила: «Мы не отправляем посылки солдатам».

В пресс-службе группы добавили, что Bonduelle продолжает работать в России «с единственной целью — обеспечить доступ населения к базовым продуктам питания в России и соседних странах». При этом многие мировые бренды полностью ушли из России из-за войны, развязанной Кремлем.

Еще весной этого года в Bonduelle заявили, что продолжат деятельность в России, где у французской группы есть три завода по производству консерв и замороженных овощей и около тысячи сотрудников. В коммюнике отмечалось, что речь идет о продуктах питания первой необходимости не только для российских потребителей, но и для миллионов людей в Грузии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и других странах Центральной Азии.

При этом в Bonduelle тогда подчеркнули, что решили направить всю прибыль, полученную от продаж в России во время войны, «на будущее восстановление инфраструктуры, экосистем сельского хозяйства и пищевой промышленности, пострадавших от конфликта в Украине». Комания также заявила о прекращении всех инвестиционных проектов в России с 17 марта 2022 года.

На фоне нынешнего скандала обращают внимание на публикацю Forbes от 2019 года, где говорится, что руководительница Bonduelle Евразия Екатерина Елисеева в середине 1990-х окончила академию ФСБ.

«Екатерина Елисеева хотела стать переводчиком, поэтому решила получить соответствующую специализацию в Академии ФСБ. После окончания института в 1995 году она осталась одна с маленькой дочерью на руках и поняла, что должна обеспечить семье достойную жизнь», — рассказывал Forbes о биографии Елисеевой перед ее собственными рассказами о себе и о бизнесе. Там же отмечалось, что ранее Елисеева работала в другой крупной французской компании — Danone, а пост главы Bonduelle Евразия заняла в 2018 году.

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