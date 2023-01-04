Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Советский и российский политический деятель, последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер 3 января в возрасте 80 лет. Об этом сообщил правозащитник Александр Черкасов. Смерть Хасбулатова также подтвердили газете «Коммерсантъ» его родственники.

Реклама Читать далее

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном, его семью депортировали в Казахстан. В 1965 году Хасбулатов окончил юридический факультет МГУ. С 1978 года стал преподавателем экономического университета имени Плеханова в Москве.

В марте 1990 года Руслан Хасбулатов избрался народным депутатом РСФСР, а в 1991 году стал последним в истории председателем Верховного совета. Он сыграл важную роль в провале августовского путча 1991 года, лично написав воззвание «К гражданам России» с осуждением действий ГКЧП.

В октябре 1993 года председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов и вице-президент Александр Руцкой выступили против противоречащего конституции указа президента Бориса Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Это привело к политическому кризису и вооруженным столкновениям в Москве.

После расстрела Белого дома и победы сторонников Ельцина Хасбулатов был арестован по обвинению в попытке государственного переворота. В феврале 1994 года все участники октябрьских событий были амнистированы Госдумой. С 1994 года Хасбулатов занимал должность заведующего кафедрой мировой экономики в Плехановском университете.

Как сообщили родственники, похороны политика пройдут 5 января в родовом селе Толстой-Юрт Грозненского района Чечни.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться