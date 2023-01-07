Кремль показал кадры с Путиным на рождественской службе. Президент РФ опять в одиночестве

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По сообщению Кремля, президент РФ Владимир Путин присутсвовал на рождественской службе в соборе Московского Кремля, 7 января 2023 г.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что в рождественскую ночь Путин присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля. Судя по обнародованным кадрам, в храме, помимо Путина, находились только священнослужители.

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В прошлом году Путин тоже был на рождественской службе один — в домовой церкви на территории своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Тогда в Кремле объяснили это «эпидемиологической предосторожностью».

В предыдущие годы, в 2021, 2020, 2019 годах вместе с Путиным и священнослужителями на рождественских богослужениях присутствовали другие люди.

Журналисты заметили, что на рождественской службе в новгородском монастыре в 2017 году рядом с Путиным в качестве прихожанки присутствовала женщина, похожая на ту, которая стояла за спиной президента РФ в военной форме в его последнем новогоднем обращении.

Как отмечает «Интерфакс», в этом году Путин посетил службу один, а кремлевском храме его встречал благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф.

Агентство пишет, что впервые за много лет Путин встречал Рождество в Москве. В последний раз на 7 января Путин оставался в столице в 2001 году.

В четверг Путин поручил министр обороны РФ Сергею Шойгу ввести на 36 часов режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине. В Украине настаивали, что это лицемерие и уловка. В Украине уже после начала т.н. периода «прекращения огня», объявленного Москвой, подчеркивали, что обстрелы и атаки с российской стороны не прекращались.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский призвал на Рождество начать вывод российских войск с территории Украины и тем самым обеспечить прекращение боев». «Ответ из Москвы покажет, чего там на самом деле хотят: дальнейшего противостояния с миром или наконец завершения агрессия. Принесший войну должен ее забрать», — сказал Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам G7.

На это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что о начале вывода российских войск из Украины к концу года «не может идти и речи».

Православные верующие по всему миру 7 января отмечают Рождество по Юлианскому календарю.

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