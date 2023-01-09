Алексей Навальный заболел в ШИЗО, куда его отправили 31 декабря в десятый раз

Политик Алексей Навальный, заключенный во владимирской ИК-6 строгого режима, рассказал, что в десятый раз попал в штрафной изолятор — перед самым новым годом. Как сообщается в соцсетях оппозиционера, тюремная комиссия назначила ему 15 суток ШИЗО 31 декабря из-за того, что он умылся на полчаса раньше положенного времени. Адвокат политика сообщил, что в изоляторе Навальный заболел.

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«К сожалению, бактериологическое оружие сработало. Навальный сейчас в камере ШИЗО с температурой, лихорадкой и кашлем. Пытаемся передать ему лекарства», — написал в твиттере адвокат политика Вадим Кобзев.

К сожалению, бактериологическое оружие сработало. Навальный сейчас в камере ШИЗО с температурой, лихорадкой и кашлем. Пытаемся передать ему лекарства. https://t.co/7Lbqd8PzMM — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 9, 2023

«Бактериологическим оружием» Навальный назвал своего сокамерника по ШИЗО. Его, по словам политика, выпустили 3 января, но не увели в барак, как всех, а объявили больным и отправили в медсанчасть, «забитую больными гриппом», после чего вернули к Навальному в ШИЗО.

В ШИЗО Навальный попал в десятый раз накануне Нового года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в социальных сетях заключенного оппозиционера 9 января. В посте он сообщает, что «свое юбилейное десятое ШИЗО успел заработать в прошлом году», приводя причину, которую тюремные власти («мои тюремные упырята») выбрали для наказания политика — прямо накануне наступления нового года.

Осужденный Навальный, оператор поста видеонаблюдения зафиксировал, что вы умывались в 5:24 утра, тогда как по распорядку у вас подъем в 5, а умывание в 6:00. Учитывая тяжесть нарушения (так и сказали честно), вы будете выдворены в штрафной изолятор на максимальный срок — 15 суток. Так рухнули мои планы на шикарный Новый год, для которого у меня были припасены пачка картофельных чипсов и банка сайры,

— написал политик.

Администрация колонии регулярно водворяют политика в ШИЗО с 15 августа на срок от 3 до 15 суток. Эта серия наказаний началась после после того, как Навальный сообщил о создании профсоюза «Промзона» для заключенных и сотрудников пенитенциарного учреждения.

Ранее Навальный сообщал, что из-за долгого пребывания в изоляторе испытывает приступы удушья и значительно теряет в весе. Кроме того, он заявлял, что ему регулярно делают инъекции неизвестными препаратами от боли в спине, отказываясь раскрыть, что в них содержится.

Алексей Навальный лишен свободы в РФ с 17 января 2021 года, когда его задержали в московском аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии, где он проходил лечение после пережитого в России отравления нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

В феврале 2021 года суд заменил условный срок, к которому политика ранее приговорили по делу «Ив Роше», на реальный. Навального затем приговорили к штрафу по делу о клевете на ветерана.

В марте 2022 года оппозиционера приговорили к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Навальному также назначили 1,2 миллиона рублей штрафа по обвинению в оскорблении суда (ст. 297 УК).

В июне 2022 года его этапировали из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима ИК-6 в Мелехове Владимирской области.

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