Российские врачи требуют прекратить издевательства над Навальным в колонии

Российские врачи обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить издевательства над политзаключенным Алексеем Навальным, допустить к нему гражданских врачей и оказать необходимую медицинскую помощь. Письмо опубликовали в фейсбуке врачи Александр Полупан и Александр Ванюков 10 января, призвав коллег-медиков присоединиться к обращению. Призыв поддержали десятки медицинских работников.

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«Мы — представители врачебного сообщества и граждане Российской Федерации. Наша работа — лечить людей и облегчать их страдания. Мы не можем и не имеем права спокойно смотреть на сознательное причинение вреда здоровью политика Алексея Навального, которое происходит в исправительной колонии № 6 ФСИН по Владимирской области», — говорится в обращении, которое на момент написания заметки поддержали 170 медицинских работников.

Авторы письма указывают, что условия содержания и внешний вид Алексея Навального вызывает «огромное беспокойство за его жизнь и здоровье», и «очевидно, что Алексей не получает медицинскую помощь в достаточном объеме, а содержание его в ШИЗО абсолютно противопоказано в его состоянии».

«Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным, требуем прекратить отправлять Алексея в ШИЗО, требуем допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения», — заявляют авторы.

Накануне стало известно, что под Новый год Алексея Навального в 10-й раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), где он заболел, вероятно, гриппом. «Навальный сейчас в камере ШИЗО с температурой, лихорадкой и кашлем. Пытаемся передать ему лекарства», — написал в твиттере адвокат политика Вадим Кобзев.

Ранее Алексей Навальный сообщал, что в результате пребывания в ШИЗО теряет в весе и испытывает в изоляторе приступы удушья из-за плохой вентиляции. Кроме того, он заявлял, что испытывает боли в спине, и ему делают уколы неизвестными препаратами, не сообщая диагноз.

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