В России снова заменили «командующего войной» против Украины

В российской армии, ведущей преступную войну против Украины, снова перестановки. На фото: Путин (второй справа), министр обороны РФ Шойгу (слева) и начальник генштаба Герасимов (второй слева) слушают командующего воздушно-космическими силами РФ Суровкина (справа) во время посещения выставки в штабе российских войск. Фото 2018 г.

Российское руководство снова сменило начальника «объединенной группировки войск» в Украине. Им стал глава генштаба Валерий Герасимов. Он сменил генерала Сергея Суровикина. Формально назначение произвел министр обороны Сергей Шойгу. В российском минобороны назвали перестановки «повышением уровня руководства» так называемой «специальной военной операцией».

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Как следует из сообщения российского минобороны, предыдущий руководитель группировки главком военно-космических сил Сергей Суровикин теперь — лишь один из заместителей Герасимова. Аналогичные должности замов начальника группировки получили главком сухопутных войск РФ Олег Салюков и заместитель начальника генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Суровикин возглавлял группировку с 8 октября. До него эту должность занимал генерал Александр Лапин, которого сняли на фоне жесткой критики «повара Путина», владельца «ЧВК Вагнера» Пригожина и главы Чечни Кадырова.

В минобороны РФ назвали перестановки «повышением уровня руководства» так называемой «специальной военной операцией»

и заявили, что это якобы «связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск», а также «повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)».

Любопытно, что накануне, 10 января, стало известно, что Лапин тоже пошел на повышение, заняв, в конце минувшего года, должность начальника главного штаба сухопутных войск РФ.

Украинское издание «Политика страны» отмечает, что назначение Герасимова командующим войсками России в Украине при сохранении им должности начальника Генштаба (то есть, усиление его позиций) произошло на фоне мощной информационной кампании в российской (и не только) «патриотической» блогосфере против Шойгу и Герасимова — с прогнозами об отставке их обоих.

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