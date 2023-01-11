Заболевшего в ШИЗО Алексея Навального отказываются переводить в медчасть, а у адвоката не принимают лекарства

Оппозиционер Алексей Навальный, уже два года находящийся в российской тюрьме, в среду, 11 января, сообщил, что его отказываются переводить из ШИЗО в медсанчасть, несмотря на болезнь. Супруга политика Юлия Навальная рассказала, что администрация колонии не разрешила адвокату передать лекарства ее мужу, у которого уже неделю держится высокая температура, а в ШИЗО его будят в 6 утра, не разрешают лежать днем, «не лечат и специально ухудшают условия содержания».

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Алексей Навальный 11 января, участвуя по видеосвязи в заседании суда по своему иску против администрации колонии, рассказал, что не может получить лекарства и элементарную медицинскую помощь. Он обратился к суду с просьбой отложить заседание из-за болезни. Об этом сообщили AFP соратники политзаключенного.

Навальный, отбывающий девятилетний срок в колонии строгого режима ИК-6 во Владимирской области, сейчас находится в штрафном изоляторе, куда его отправили уже в десятый раз и перед самым Новым годом, 31 декабря. Обращаясь к суду, Навальный сказал:

Я потратил 4 дня, чтобы мне дали дополнительный кипяток. Меня не госпитализируют, хотя я прошу. [Мне отвечают:] "Мы не можем поместить вас в медсанчасть, потому что там гриппозные больные, вы только заразитесь". При этом моего сокамерника на сутки от меня забирают в медсанчасть, а потом возвращают,

– цитирует слова политзаключенного издание «Сирена». Навальный сказал, что каждый раз, чтобы получить лекарства, ему приходится вести «ожесточенную борьбу». 9 января адвокат Вадим Кобзев сообщал, что Навальный находится в ШИЗО «с температурой, лихорадкой и кашлем».

► Российские врачи требуют прекратить издевательства над Навальным в колонии

Супруга политика Юлия Навальная опубликовала обращение к руководству колонии, в котором также сообщила, что у ее мужа уже неделю держится температура. Но ему не разрешают лежать в течение дня, будят в 6 утра, «не лечат и специально ухудшают условия содержания». 9 января, рассказала Юлия, к Навальному пришел адвокат, ему сперва разрешили передать лекарства, но затем ничего не приняли. По ее словам, в эту среду она получила первое в этом году письмо от Алексея, датированное 2 января, в котором он пишет, что заболел.

Я тут не буду обращаться к Путину, как обычно. Он сидит у себя в бункере и маринует всех по две недели перед любой встречей. С ним все понятно. Я обращусь к администрации и врачебному персоналу ИК-6. Вы люди вообще? Вас ведь дома с работы ждут родители, дети. Что у вас происходит в голове, как вы живете, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаёте лекарства?

— написала Юлия Навальная.

Накануне российские врачи опубликовали открытое письмо, в котором потребовали «прекратить издевательства» над Алексеем Навальным, допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения. Подписи под обращением оставили уже более 480 врачей.

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