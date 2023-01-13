Путем Лукашенко: в РФ законодатели пригрозили изменить УК и лишать имущества уехавших из страны противников войны и режима

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 января выступил с предложением лишать имущества уехавших из страны граждан РФ после вынесения им приговоров по статьям УК, карающим за критику армии и власти. В Совете Федерации Володина поддержал соавтор многих репрессивных законов Андрей Клишас. Инициативу прокомментировал кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Тем временем в Беларуси уже 16 января вступает в силу закон «Об изъятии имущества» граждан и юрлиц за «недружественные действия» по отношению к режиму Александра Лукашенко.

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В пятницу, 13 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Уголовный кодекс поправки о конфискации имущества уехавших из страны россиян, которые могут быть осуждены по статьям УК, карающим за осуждение действий армии РФ, а также по статьям о «призывах к экстремизму» и «реабилитации нацизма».

В своем телеграм-канале Володин обрушился на сограждан, находящихся за рубежом и открыто выступающих против действий властей и армии РФ. По словам главы ГД, это те, кто якобы «оскорбляет Россию, её жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживает злодеев, нацистов и убийц».

Критические высказывания Володин предлагает «расценивать как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию Вооруженных сил». (Упомянутые статьи были либо расширены и ужесточены в последние годы, либо введены после начала вторжения РФ в Украину, став инструментом наказания инакомыслящих).

Издание The Bell по поводу поста спикера ГД отмечает: «Публикации в канале Володина на резонансные темы иногда используются для изучения общественного мнения (так было с QR-кодами в пандемию). Сегодняшний пост набрал 700 тысяч просмотров и 7 тысяч комментариев менее чем за четыре часа, большинство «за» — а заодно предлагают лишать уехавших гражданства».

Клишас: внести поправки в УК и отнимать через суд

Володина немедленно поддержал Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, соавтор многих репрессивных законов. По словам Клишаса, которые привело госагентство ТАСС, «такой подход возможен», осталось лишь написать «формулировки» и «внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс».

Ранее конфисковывать имущество у россиян, уехавших за рубеж и выступающих против войны, требовал коллега Клишаса по Совфеду, сенатор от Крыма Сергей Цеков (а также глава группировки «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин). Андрей Клишас называл эту меру «антиконституционной», напоминая о 35-й статье основного закона РФ («Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда»). Впрочем, против конфискации по решению суда сенатор-законотворец не возражает, о чем Клишас напомнил и 13 января через агентство «РИА Новости».

В Совфеде 13 января первый заместитель Клишаса во главе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев заявил РБК, что СФ «оперативно рассмотрит» инициативу о конфискации имущества осужденных за дискредитацию армии, если она будет внесена. «Володин имеет право законодательной инициативы. Если он подготовит соответствующий законопроект, мы его обязательно внимательно и оперативно рассмотрим», — заявил изданию Полетаев, уточнив, что потребуется вносить изменения в УК.

В эту пятницу — вслед за Володиным и Клишасом — высказался и думский депутат-единоросс Морозов. «РИА Новости», называя депутата только по фамилии (в ГД есть известный депутат Олег Морозов и его однофамилец Сергей), передает его слова о том, что «работа над мерами в отношении покинувших Россию и наносящих ей ущерб ведется», такие россияне «могут и должны быть поражены в правах — и политических, и социальных, и имущественных».

Песков: «Враги есть враги, с ними надо бороться»

Идею конфискации имущества у эмигрантов-противников режима прокомментировал кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. В интервью изданию Life 13 января он сделал двусмысленное заявление. С одной стороны, он сказал о необходимости создать условия для возвращения россиян на родину и призвал «не открывать какие-то ящики Пандоры все-таки». Но при этом довольно четко разделил уехавших из РФ граждан, выделив среди них группу «врагов».

Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане и они должны оставаться нашими гражданами. Мы должны делать так, чтобы даже те, кто уехал, кто не является нашими врагами, захотели опять сюда вернуться (…) у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться.

О наказании эмигрантов с антивоенной позицией путем отъема имущества во власти РФ заговорили на фоне заочных судебных процессов над теми противниками режима, кто покинул страну. Так, например, в разгаре суды над публицистом Александром Невзоровым (в Басманном суде прошло первое и второе заседания) и бывшей издательницей журнала «Собака.ru» Никой Белоцерковской. Обоих обвиняют по статье статье 207.3 УК, карающей за распространение сведений об армии РФ, которые власти назовут сочтут «заведомо ложными» (заведомо правдивыми суды считают только заявления российского минобороны).

Невзорова и Белоцерковскую обвинили по пункт «д» части 2 статьи, приписав им «мотивы политической ненависти или вражды». Наказание — срок от 5 до 10 лет тюрьмы, либо штраф 3 – 5 млн руб. Суды уже арестовали российское имущество и Белоцерковской, и Невзорова.

Беларусь уже узаконила отъем имущества за «недружественные действия» по отношению к режиму

В ночь на 6 января в Беларуси был опубликован закон, позволяющий отнимать имущество у граждан и юридических лиц за некие «недружественные действия» по отношению к белорусской власти. В тексте закона не расшифровывается понятие «недружественные действия».

Закон «Об изъятии имущества» распространяется на всех, кто совершил «недружественные действия» или натолкнул иностранные государства на такие действия по отношению к Беларуси. Место регистрации физического или юрлица значения не имеет.

Если в Москве конфискацию предлагают проводить решением суда, то в Минске выбрали более простой путь — отнимать имущество будут решением Совета министров.

Из опубликованного ночью 6 января закона «Об изъятии имущества» стало известно, что Палата представителей и Совет республики одобрили его еще 21 декабря. Как указано в тексте, закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

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