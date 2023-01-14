Власти РФ объявили «иноагентами» Артемия Троицкого и Артура Смольянинова

Минюст РФ в очередной раз обновил список «иностранных агентов». В список внесли в частности актера Артура Смольянинова и музыкального критика Артемия Троицкого.

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Артур Смольянинов — известный российский актер. Славу ему принесла роль в фильме «9-я рота» режиссера Федора Бондарчука о войне в Афганистане.

Смольянинов покинул Россию, открыто выступив против нападения РФ на Украину. В октябре 2022 года суд в Москве назначил ему штраф по цензурной статье о «дискредитации армии».

На этой неделе председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. В сообщении пресс-службы СК говорится, что поводом стало интервью актера «одному из западных изданий», где он «сделал ряд заявлений, направленных против России».

Вероятно, речь идет об интервью Артура Смольянинова «Новой газете Европа», где актер заявил, что воевал бы на стороне Украины, если бы оказался участником российско-украинской войны. «Не исключаю ли я для себя возможности пойти воевать за Украину? Безусловно! (…) Если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины» — подчеркнул Смольянинов.

Артемий Троицкий — советский и российский музыкальный критики, журналист, один их первых пропагандистов рок-музыки в СССР, организатлр многочисленных концертов и фестивалей. С 2014 года он живет за пределами России и также выступал против российской агрессии.

На включение в российский список «иноагентов» Троицкий отреагировал шуткой: «Полагаю, что под иностранное влияние я попал в 1963 году, когда мне было 8 лет и я впервые услышал The Beatles, Beach Boys и прочий рок-н-ролл. С тех пор ретранслирую вредные вибрации мира, кайфа и любви», — написал он в твиттере.

В пятницу 13 (как положено) января МинЮст РФ обьявил меня ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ. Полагаю,что под иностранное влияние я попал в 1963 году,когда мне было 8 лет и я впервые услышал THE BEATLES, BEACH BOYS и прочий рок-н-ролл. С тех пор ретранслирую вредные вибрации мира,кайфа и любви. pic.twitter.com/2kdrRg8gxo — Артемий Троицкий (@aktroitsky) January 14, 2023

Помимо Смольянинова и Троицкого в список «иноагентов» 13 января были включены автор видеоблога «Клирик» Сергей Кирсанов, юрист Анатолий Фурсов, бывший координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов и украинский журналист Александр Шелест.

С 1 декабря в РФ действует новый закон, позволяющий объявлять «иноагентом» любого, кто, с точки зрения властей РФ, попал под «иностранное влияние». При этом необязательно устанавливать факт иностранного финансирования. С 1 декабря минюст создал единый список «иностранных агентов», в котором объединены четыре прежник рееста: НКО, СМИ, физлиц и неразрегистрированных объединений. На данный момент в едином списке более 500 организаций и людей.

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