Умерла актриса Инна Чурикова

Умерла актриса кино и театра Инна Чурикова. Ей было 79 лет.

Реклама Читать далее

О смерти Инны Чуриковой сообщил российским информационным агентствам директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. По его словам, она скончалась в больнице после продолжительной болезни. Прощание с Инной Чуриковой состоится 17 января в московском театре «Ленком».

Советская и российская актриса Инна Чурикова больше всего известна по ролям в фильмах «Морозко», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-Мырли», телесериале «Идиот».

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском поселке Белебей в эвакуации. В кино Чурикова дебютировала еще студенткой в 1960 году, сыграв в фильме «Тучи над Борском». В 1965 году окончила с красным дипломом Щепкинское училище. С 1975 года работала в театре имени Ленинского комсомола в Москве (ныне — «Ленком»).

За свою карьеру Инна Чурикова снялась в десятках картин, включая фильмы своего мужа, кинорежиссера Глеба Панфилова. В 1991 году ей было присвоено звание народной артистки СССР. Была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени в 2018 году.

В 2003 году Инна Чурикова была среди подписантов открытого письма с призывом к властям России остановить Вторую чеченскую войну и начать переговорный процесс. Чурикова высказывалась против закона, запретившего в 2013 году усыновление российских детей-сирот гражданами США.

Актриса публично не высказывалась о нападении России на Украину. В марте прошлого года Чурикова сказала в комментарии изданию Teleprogramma, что «не верит» в эмиграцию из России актрисы, соучредительницы фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой.

С весны прошлого года Чулпан Хаматова, выступившая против нападения РФ на Украину, входит в труппу Нового Рижского театра в Латвии. В ноябре она получила латвийскую театральную премию на церемонии «Ночь игроков» в номинации «актриса года», писала «Новая газета Европа».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться